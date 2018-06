Beatles-Legende Paul McCartney (76, "Pure") meldet sich nach fünf Jahren mit neuer Musik zurück. Sein neues Album "Egypt Station" wird am 07. September 2018 veröffentlicht. Das teilte sein Label Universal Music jetzt mit. Einen ersten Vorgeschmack bekommen seine Fans aber jetzt schon.

Denn ab sofort sind gleich zwei neue Songs erhältlich: Die Pop-Ballade "I Don't Know" und der Power-Pop-Rock-Song "Come On To Me". Es ist die erste neue Musik seit der 2013 veröffentlichten LP "New". Das Album wurde in Los Angeles, London und Sussex von Greg Kurstin (49) produziert, der bereits mit Größen wie Adele, Beck oder den Foo Fighters gearbeitet hat.

Über den Titel sagt McCartney: "Ich mochte die Wörter ' Egypt Station'. Sie erinnerten mich an die 'Album'-Alben, die wir gemacht haben. Egypt Station beginnt an der ersten Station mit dem ersten Song. Und dann ist jeder Song wie eine weitere Station. Ich sehe es als einen Traumort, aus dem Musik herausstrahlt."