Paul Rudd musste für "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" ordentlich schuften.

Hollywood-Star Paul Rudd stieß beim Training für den neuen "Ant-Man"-Film auf deutlich mehr Schwierigkeiten, als er es gewohnt war.

Hollywood-Star Paul Rudd (53) hat verraten, dass er für "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" ganz schön schuften musste. Es sei "viel schwieriger" gewesen, für den neuen "Ant-Man"-Film in Form zu kommen als für die vorherigen Filme, sagte er "Men's Health". Rudd ist im März 2023 auf dem Cover des Fitnessmagazins zu sehen.

Rudd: "Ich war gereizt und verunsichert"

"Ich habe wirklich hart gearbeitet, um für Quantumania wieder in Form zu kommen", erklärte er. "Ich hatte mehr abgenommen als in der Vergangenheit. Plötzlich passten meine Kleider nicht mehr. Und ich dachte: 'Gott, ist das ätzend. Ich kann nicht einmal diese Hosen tragen.'"

"Also sagte ich mir: 'Na ja, ich könnte auch einfach ein paar von diesen Keksen essen. Ich war gereizt und verunsichert. Ich war einfach nicht gut drauf. Ich habe mich wirklich selbst fertig gemacht", fügte er hinzu. Seine Entschlossenheit und Arbeitsmoral hätten ihm jedoch beim Erreichen seiner Idealfigur geholfen.

Der goldene Mittelweg

"Ich kann sehr fokussiert sein, wenn ich ein Ziel habe. Wenn ich einen dieser Filme drehe und weiß, dass ich in vier Monaten eine Szene ohne Hemd drehen muss, bin ich ziemlich konzentriert", erklärte er.

"Ich versuche auch, den goldenen Mittelweg zu finden. Ich könnte hart trainieren und mich perfekt ernähren und würde trotzdem schlechter aussehen als die meisten anderen Avengers", scherzte Rudd.

Auf die Bemerkung, dass er besser aussehe als die meisten Männer in den 50ern, sagte er: "Ich sehe einige Dinge, die die Leute höflich nicht anerkennen. Ich bin jedenfalls froh, dass die Leute nicht das Gegenteil behaupten. Wie, 'Gott, er sieht hundert Jahre alt aus!' Das ist schmeichelhaft."

War das Training umsonst?

Allem Training zum Trotz sei die einzige Szene, wo er oberkörperfrei zu sehen ist, aus "Ant-Man" "herausgeschnitten" worden, verriet Rudd. War das harte Training also umsonst? "Einerseits war ich verärgert, weil ich ein Jahr lang hart gearbeitet hatte. Andererseits würde ich mich, wenn ich mich in einem Marvel-Film ohne Hemd sehen müsste, in jeder Hinsicht darüber lustig machen wollen", so der 53-Jährige. Schließlich sei der Film lang, und die Szene "nicht unbedingt notwendig".

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" ist ab 15. Februar 2023 im Kino zu sehen.