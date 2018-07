Paul Simon (76, "Homeless"), die erste Hälfte des berühmten Folk-Rock-Duos Simon & Garfunkel, veröffentlicht bereits in wenigen Wochen ein neues Album. Das hat das Plattenlabel Legacy Recordings angekündigt. "In The Blue Light" soll schon am 7. September erscheinen, beinhaltet aber keine komplett neuen Songs.

Stattdessen kehrt Simon auf dem Longplayer zu alten Aufnahmen zurück und haucht diesen neues Leben ein. "Dieses Album besteht aus Songs, von denen ich dachte, dass sie nahezu richtig waren oder die seltsam genug waren, um beim ersten Mal übersehen zu werden", erklärt der Musiker. Für die frischen Versionen der Lieder habe er unter anderem neue Arrangements aufgenommen, teils harmonische Strukturen verändert und auch Texte angepasst, deren Bedeutung nicht klar genug gewesen sei. Enthalten sind auf dem Album insgesamt zehn Songs, darunter "Questions For The Angels", "Darling Lorraine", "The Teacher" und "Love".

Zum Ende seiner Tour

Die Veröffentlichung findet im Rahmen der letzten Konzerte seiner Abschiedstournee statt. Die "Homeward Bound - Farewell Tour" führt Simon unter anderem noch vier Mal nach New York City, wo er am 22. September auch sein Abschlusskonzert im Flushing Meadows Corona Park geben wird. Im Februar hatte der Sänger angekündigt, dass dies seine letzte Tour sein werde. Er liebe es Musik zu machen und auch seine Stimme sei noch kräftig, doch die Strapazen der vielen Reisen seien zu viel für ihn und er wolle mehr Zeit mit Frau und Familie verbringen.