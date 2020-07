Im Sommer 2020 wollten Pearl Jam ("Even Flow") auf große Europa-Tournee gehen. Wegen der Corona-Pandemie wurde daraus jedoch nichts. Nun hat die US-Band, die neben Nirvana als eine der einflussreichsten Grunge-Gruppen gilt, feste Ausweichtermine verkündet.

Pearl Jam werden laut ihrer offiziellen Homepage am 23. Juni 2021 nach Berlin und am 16. Juli 2021 nach Frankfurt kommen. Auch für die anderen Stopps auf ihrer kommenden Europa-Tour, die sie unter anderem nach Amsterdam, Imola, Zürich, Stockholm und Kopenhagen führt, wurden Ersatztermine gefunden. Außerdem werden Pearl Jam zwei weitere, zuvor nicht eingeplante Konzerte spielen - auf dem Pinkpop Festival in den Niederlanden und in Prag.

Sicherheit geht weiterhin vor

"Wir freuen uns darauf, nach Europa zurückzukehren", heißt es auf der Homepage. Gleichzeitig behalte man sich aber vor, die Konzerte auch wieder abzusagen, sollten sich die Bedingungen bis zum Sommer 2021 nicht gebessert haben. "Die Sicherheit und das Wohlergehen der Fans, Crew und Mitarbeiter der Events bleiben oberste Priorität."

Bereits im April hatten Pearl Jam verkündet, dass die Tour auf Juni und Juli 2021 verschoben werde. Genaue Termine konnte die Band damals aber noch nicht nennen.