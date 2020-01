Nach mehreren Fan-Teasern in den vergangenen Tagen ist es nun offiziell: Pearl Jam ("Ten") veröffentlichen ein neues Album mit dem Titel "Gigaton". Es erscheint am 27. März über das Label Monkeywrench/Republic Records. Anlässlich der Platte geht die ikonische Grunge-Band aus Seattle um Sänger Eddie Vedder (55) im März/April auf Tour durch Nordamerika und Kanada. Für zwei Konzerte kommen Pearl Jam dabei auch nach Deutschland - am 23. Juni nach Frankfurt (Festhalle) und am 25. Juni nach Berlin (Waldbühne).

"Gigaton" ist Pearl Jams elftes Studioalbum und das erste seit "Lightning Bolt" aus dem Jahr 2013. Entstanden sind die Aufnahmen in Zusammenarbeit mit Produzent Josh Evans, die erste Single trägt den Titel "Dance of the Clairvoyants". Der Song soll laut einer Erklärung der Band irgendwann "in den nächsten Wochen" erscheinen.

"Aufregender Fahrplan zur musikalischen Erlösung"

Bisher gibt es nur wenige Details zum Inhalt des neuen Albums, Gitarrist Mike McCready deutete aber einen stürmischen Entstehungsprozess auf der offiziellen Website an: "Dieses Album zu machen war eine lange Reise", sagte McCready. "Es war emotional dunkel und manchmal verwirrend, aber auch ein aufregender und experimenteller Fahrplan zur musikalischen Erlösung. Die Zusammenarbeit mit meinen Bandkollegen auf "Gigaton" gab mir schließlich mehr Liebe, Bewusstsein und Wissen über die Notwendigkeit menschlicher Verbindung in diesen Zeiten."

Pearl Jam gelten neben Nirvana als Pioniere des sogenannten Seattle-Grunge. Bereits mit ihrem Debüt "Ten" (1991) spielten sich Eddie Vedder & Co. in den Rock-Olymp der Neunziger. Die US-Band ist die letzte ihres Genres, die noch kontinuierlich Platten veröffentlicht. 2016 wurden Pearl Jam in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.