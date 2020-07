Comeback für "Peep!": Wie "Bild am Sonntag" berichtet, will der Sender RTLzwei die Erotiksendung neu auflegen. Ein Sender-Sprecher erklärte dem Blatt demnach: "Wir lieben 'Peep!', und selbstverständlich werden wir uns zum Jubiläum etwas Schönes einfallen lassen."

Die Show rund um Liebe und Leidenschaft lief von 1995 bis 2000. Am Anfang moderierte Amanda Lear (69) die Sendung, dann übernahm Verona Feldbusch (52) diesen Job, durch sie bekam "Peep!" viel Aufmerksamkeit. Anschließend führte unter anderem auch noch Nadja Abd el Farrag (55) durch die Sendung.

Bonnie Strange soll moderieren

Laut "Bild am Sonntag" laufen die Aufzeichnungen "zur großen Revival-Sendung" bereits, verschiedene Prominente sollen dabei sein. Ausgestrahlt werden soll das Ergebnis noch in diesem Jahr, einen konkreten Termin gebe es aber noch nicht. Moderieren wird angeblich Model und Influencerin Bonnie Strange (34), wie "Bild am Sonntag" weiter berichtet.