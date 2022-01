Schauspieler Peter Dinklage kritisierte die Darstellung von "Zwergen" im "Schneewittchen"-Remake. Nun hat Disney darauf reagiert.

Disney hat auf die Kritik des "Game of Thrones"-Darstellers Peter Dinklage (52, "Cyrano") an der bevorstehenden Live-Action-Verfilmung von "Schneewittchen und die sieben Zwerge" reagiert.

"Um die Stereotypen aus dem Original-Zeichentrickfilm nicht zu verstärken, verfolgen wir mit diesen sieben Figuren einen anderen Ansatz und haben uns mit Mitgliedern der 'Kleinwüchsigen-Gemeinschaft' beraten", sagte ein Sprecher von Disney in einer Stellungnahme gegenüber "Variety". "Wir freuen uns darauf, mehr darüber zu berichten, wenn der Film nach einer langen Entwicklungszeit in Produktion geht.

Dinklages Kritik an der "Zwerge"-Darstellung

Der Emmy- und Golden-Globe-Gewinner hatte zuvor die Darstellung der "Zwerge" in der Neuverfilmung des Zeichentrickfilms von 1937, der auf einem Märchen der Gebrüder Grimm basiert, in einem Interview in Marc Marons "WTF"-Podcast als "verdammt rückständig" bezeichnet.

"Ich war ein wenig erstaunt darüber, dass sie sehr stolz darauf waren, eine Latina als Schneewittchen zu besetzen. Aber sie erzählen immer noch die problematische Geschichte von 'Schneewittchen und den sieben Zwergen'", sagte er weiter. Der Live-Action-Film "Schneewittchen" wird von Marc Webb (47) inszeniert. "West Side Story"-Darstellerin Rachel Zegler (20) spielt die Hauptrolle, Gal Gadot (36) ist als böse Königin ebenfalls mit an Bord.

"Treten Sie einen Schritt zurück und sehen Sie sich an, was Sie da tun. Das ergibt für mich keinen Sinn", forderte Dinklage außerdem. "Ihr seid auf eine Weise fortschrittlich, aber dann macht ihr immer noch diese verdammte rückständige Geschichte über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben - was zum Teufel macht ihr da, Mann?", echauffierte er sich.

"Ich weiß nicht, welches Studio das ist, aber sie waren so stolz darauf. Bei aller Liebe und allem Respekt für die Schauspielerin und all die Leute, die dachten, sie würden das Richtige tun. Aber ich frage mich nur: Was macht ihr da?", fügte er hinzu.

Schauspieler Peter Dinklages Kleinwüchsigkeit rührt von einer sogenannten Achondroplasie her, die zu verkürzten Arm- und Beinknochen führt.

Disneys "Schneewittchen" soll noch in diesem Jahr in Produktion gehen. Einen Starttermin hat das Studio noch nicht bekannt gegeben.