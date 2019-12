Die diesjährigen Preisträger des Literaturnobelpreises schienen noch nicht ganz verarbeitet zu haben, welche Ehrung ihr Werk soeben erhalten hatte, als die Presse sie aufspürte. Der österreichische Autor Peter Handke wurde vor seinem Haus in Frankreich abgefangen, die polnische Autorin Olga Tokarczuk, als sie gerade für eine Lesung im ostwestfälischen Bielefeld ankam. „Das ist der komischste Ort, um einen Preis zu bekommen - auf der Autobahn." „Ich war sehr erstaunt, ja. Das war eine mutige Entscheidung. Das sind gute Menschen." Handke spielte damit auf die Kritik an, die er in der Vergangenheit für seine positive Haltung gegenüber Slobodan Milosevic geerntet hat. „Weil ich mich entschieden hatte, anders über den Bürgerkrieg in Jugoslawien zu schreiben, hat das für viel Lärm gesorgt, und ich verstehe das." Milosevic, der ehemalige serbische Präsident, war wegen Kriegsverbrechen in Den Haag angeklagt worden. Ober er glücklich sei, wisse er nicht, so Handke, er sei bewegt und fühle eine Art Befreiung, als habe man ihn für unschuldig erklärt. Auch Olga Tokarczuk sorgt in ihrem Land für Kontroversen, weil sie dunkle Kapitel der polnischen Zeitgeschichte anders betrachtet, als die Regierung. Dementsprechend bestärkt fühlt sie sich durch den Preis. „Das heißt, dass trotz all der Probleme, die es in unserem Land mit der Demokratie gibt, wir der Welt noch etwas zu sagen haben, wir haben eine starke Kultur." Die Verleihung der Nobelpreise findet am 10. Dezember in Stockholm und Oslo statt.