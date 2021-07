Im September veröffentlicht Peter Maffay sein neues Album "So weit".

Peter Maffay hat die Pandemie dafür genutzt, um neue Songs zu schreiben. Auf Facebook kündigt er ein neues Album für den Spätsommer an.

Fans von Peter Maffay (71) dürfen sich auf den Spätsommer freuen. Der Sänger hat noch für den September ein neues Album angekündigt. Auf Facebook teilte er am Freitag die freudige Nachricht mit seinen Followern. "Liebe Freunde,nach der abgebrochenen, verschobenen Tour, ist vor dem Hintergrund der Pandemie ein neues Album entstanden. 'So weit' erscheint am 10. September", freute sich der 71-Jährige.

In seiner Ankündigung gab er seinen Fans bereits einen ersten Hinweis darauf, was sie auf dem neuen Album erwartet. Die neue Platte werde "autobiografisch und persönlich. Nachdenklich, reduziert und ohne Filter". Maffay könne sich nicht daran erinnern, wann es ein ähnliches Album von ihm gegeben habe. "So weit" sei die "Quintessenz einer lebenslangen Reise - vom eigenen Ursprung bis heute", schrieb er auf Facebook.

Peter Maffay kann mit der neuen Platte bereits auf sein 25. Album blicken. Einer seiner bekanntesten Songs ist bis heute "Über sieben Brücken musst du gehn" aus dem Jahr 1980.