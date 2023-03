Peter Schilling, 67, in seinem Studio in München

Sein Song "Major Tom (völlig losgelöst)" machte Peter Schilling im Jahr 1982 schlagartig berühmt. Doch der große Erfolg hätte ihn fast umgebracht. So geht es dem Sänger heute. Interview: Matthias Schmidt

Darf man das so sagen: Ein ausgedachter Astronaut hat Ihr Leben geprägt?

Das lässt sich kaum verleugnen. Das war der Höhepunkt eines bisher tollen Lebenswerks.

Ihren Überhit "Major Tom" gibt es bald auch auf Spanisch. Eine Gelddruckmaschine seit 40 Jahren?

Das haben Sie gesagt. Ich bin zufrieden, so einen Leuchtturm in meinem Repertoire zu haben. Millionen von Künstlern würden sich das wünschen. Nur so viel dazu: Mir geht es gut. Aber von nichts kommt nichts. Man muss die Ware, die man kreiert hat, unternehmerisch betrachten, sie zeitlebens pflegen und vermarkten.