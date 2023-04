von Amelie Graen Seit 1997 kommentiert Peter Urban den Eurovision Song Contest für die ARD, dieses Jahr zum letzten Mal. Im Gespräch verrät er, was er von seinen vermeintlichen Nachfolgern hält und wie Lena Meyer-Landrut und Stefan Raab hinter den Kulissen waren.

Erst kürzlich ist es wieder passiert, als Peter Urban etwas an der Fleischtheke in einem Hamburger Supermarkt bestellt hat: Die Verkäuferin erkannte seine Stimme. Das kommt häufig vor, nicht nur im Norden, auch in Stuttgart oder München, und nicht nur an der Fleischtheke, auch am Flughafen oder in der Stadt. Seine Stimme ist sein Kapital. Jeder, der schon mehrmals den Eurovision Song Contest (ESC) gesehen hat, erkennt sie.