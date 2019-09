Viermal hat Schauspieler Pierce Brosnan (66, "Dante's Speak") als James Bond die Welt retten dürfen. Der Vorgänger von Daniel Craig (51) kennt sich also bestens aus mit dem Leben als Kino-Agent und ist der Meinung, dass es nun endlich auch Zeit für eine weibliche Ausgabe von James Bond wird. Auf das Gerücht angesprochen, dass beim anstehenden Teil "No Time to Die" Lashana Lynch (31, Captain Marvel") den Codenamen 007 tragen soll, zeigte sich Brosnan gegenüber der US-Seite "The Hollywood Reporter" Feuer und Flamme für einen derartigen Paradigmenwechsel.

"Ich denke, dass wir den Männern nun seit den vergangenen 40 Jahren dabei zugesehen haben. Aus dem Weg, Jungs, lasst es eine Frau machen. Das wäre meiner Meinung nach belebend und aufregend", so Brosnan. Gleichzeitig zweifelte der Star aber daran, dass dies unter der aktuellen Leitung möglich sei. Bezüglich der Produzenten sagte er: "Ich glaube nicht, dass das unter den Broccolis geschehen wird." Am 2. April 2020 wird mit "No Time to Die" Craigs letzter Auftritt als James Bond in die deutschen Kinos kommen - ein Nachfolger jedweden Geschlechts ist offiziell noch nicht gefunden.