Pierce Brosnan hat bei einem Fototermin zu "Black Adam" seinem Co-Star Dwayne Johnson in einem fuchsiafarbenen Anzug die Show gestohlen.

Pierce Brosnan (69) hat am Montag (17. Oktober) in London einen Fototermin zum neuen Film "Black Adam" mit seinen Co-Stars wahrgenommen. Der Schauspieler strotzte dabei optisch vor Selbstbewusstsein: Der 69-Jährige trug einen fuchsiafarbenen Anzug, der zum leuchtenden Hingucker wurde.

Zu dem Zweiteiler kombinierte er ein weißes Hemd samt passendem Einstecktuch und rundete den Look mit braunen Wildlederschuhen ab. Hauptdarsteller Dwayne Johnson (50) setzte zwar mit einem Shirt ebenfalls auf einen pinken Farbtupfer in seinem Look, hielt aber ansonsten mit dunkler Lederjacke und Stoffhose sowie glänzenden Schuhen das Outfit dezent. Zuletzt hatte "The Rock" aber selbst einen Anzug in einer knalligen Farbe gewählt: Bei der "Black Adam"-Premiere in New York City am vergangenen Mittwoch erschien er in einem roten Komplett-Look.

"Black Adam" im Kino

"Black Adam" startet am 20. Oktober 2022 in den deutschen Kinos. Dwayne Johnson gibt darin sein Comicfilm-Debüt als titelgebender DC-Antiheld. Fast 5.000 Jahre ist es her, dass die antiken Götter Black Adam (Johnson) mit unvorstellbaren Kräften beschenkt haben. Fast ebenso lange fristete er sein Dasein in Gefangenschaft. Doch nun wurde er aus seinem irdischen Kerker befreit - und ist fest entschlossen, die moderne Welt seine ganz eigene Form der Rache spüren zu lassen. Brosnan mimt Kent Nelson, auch bekannt als Doctor Fate. Er ist ein Mitglied der Justice Society und der Sohn eines Archäologen. Der sogenannte Schicksalshelm verleiht ihm Superkräfte.