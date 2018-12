Im Jahr 2019 steht einiges an für Pietro Lombardi (26, "Phänomenal"). Ab 5. Januar ist er neben Dieter Bohlen (64) in der Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen. Mit Noch-Ehefrau Sarah Lombardi (26) will er die Scheidung finalisieren, wie er der "Bild" erzählte, da nur noch eine Unterschrift fehle. Und sein neues Album kommt raus. Doch derzeit hat er den Blick auf die Vergangenheit gerichtet - zur Freude und Überraschung seiner Fans.

Immer noch angesagt: "Grüne Augen"

Pietro Lombardi hat in seinem Video-Archiv gekramt und alte Clips hervorgeholt. In einem kurzen Video aus dem Jahr 2009 sieht man den Sänger vor einer Wand voller Fußball-Poster performen. Ein Kumpel begleitet ihn am Klavier während er Zeilen wie "Grüne Augen, Girl, lange schwarze Haare - Du bist der Typ, Girl, der mich verführt, Girl" singt. Die Frage, ob seine Fans eine Neuauflage des Tracks auf seinem Album hören wollen, erntet positive Resonanz.

"Ja ich hab immer Bock auf deine Songs und Albums", "Auf jeden Fall warte ich schon lange drauf" oder "Habe das früher auf meinem mp3 Player rauf und runter gehört..." ist unter anderem in den Kommentaren zu lesen. Nicht zum ersten Mal beglückt Lombardi seine Fans mit altem Material.

Erst vor wenigen Tagen postete er ein anderes Video auf seinem Instagram-Profil. Darauf hält er den Hörer einer Telefonzelle in der Hand und singt in einem speziellen Englisch vor sich hin. Nicht nur die Fans, sondern auch der Sänger scheint sich über sein junges Ich zu amüsieren: "Ich frage mich heute noch welche Sprache das war", schreibt er dazu.