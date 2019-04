Seit 2003 hat sich die blondgefärbte Pop-Rock-Ikone Pink (39, "Dear Mr. President") die Charts am liebsten von oben angesehen. In Deutschland erreichte jedes ihrer seitdem fünf erschienenen Studioalben mindestens den zweiten Platz, jetzt nimmt die US-Amerikanerin mit "Hurts 2B Human" einen neuen Anlauf. Bislang sind vier Singles erschienen, wovon sich lediglich die erste, "Walk Me Home", in der Hitliste einreihen konnte - auf Platz 33.

Vom Rock in Richtung EDM

Was beim Betrachten der Tracklist und dem Hören der neuen Songs auffällt, ist, dass Pink mit dem Zeitgeist geht und ihren stark vom Rock geprägten Sound immer mehr in Richtung EDM verlagert. Der Bass dröhnt oftmals aus den Boxen und als Gastmusiker gibt es neben den beiden Singer/Songwritern Wrabel (30,"The Village") und Khalid (21, "Eastside") auch das EDM-Trio Cash Cash ("Take Me Home") auf die Ohren. Die Songs der letzteren beiden, "Hurts 2B Human" und "Can We Pretend", sind vorab als Singles erschienen.

Klare Message trotz neuem Gewand

Dass sich Pink aber nicht komplett von ihren Wurzeln entfernt, zeigt sich mit dem Song "Love Me Anyway", den sie gemeinsam mit US-Country-Star Chris Stapleton (41, "Tennessee Whiskey") singt. Er konnte erst im vergangenen Jahr als Gast bei Justin Timberlakes (38) "Say Something" einen großen Erfolg feiern. Insgesamt hat Pink 13 Songs auf "Hurts 2B Human" zu bieten und nimmt dabei wie gewohnt kein Blatt vor den Mund.

Auch wenn sich die Musik im Laufe der Jahre von Pop-Rock zu wummernden Basslines mit Gitarrenbegleitung verschoben hat, hat die Frau immer noch etwas zu sagen. Durch die Anpassung an den Zeitgeist meistert sie das Kunststück, dass ihre Message auch weiterhin von der jungen Generation gehört werden wird.

Deutschland-Termine im Sommer

Im Juli und August kommt Pink dann mit ihrem neuen Album im Rahmen ihrer "Beautiful Trauma World Tour" nach Deutschland, insgesamt wird sie zehn Konzerte geben. Dafür hat sie sich die größtmöglichen Locations ausgesucht, denn die Konzerte werden als Open-Air-Events in Bundesliga-Stadien stattfinden. Tourauftakt ist am 5. Juli im Kölner Rhein-Energie-Stadion, das Abschlusskonzert wird sie am 9. August in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen geben. Weitere Stationen sind Hamburg, Stuttgart, Hannover, Berlin, Frankfurt und München.