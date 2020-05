Vor 75 Jahren wurde eine der größten Erfolgsgeschichten für Kinder ins Lebens gerufen. Die Geschichte der siebenjährigen "Pippi Langstrumpf" wurde veröffentlicht und prägt bis heute Generationen. "Pippi Langstrumpf wurde in dem Moment geboren, als ich zu meiner Mutter sagte: Bitte erzähl' mir mehr Geschichten", erinnert sich Astrid Lindgrens Tochter Karin Nyman. "Erzähl' mir von Pippi Langstrumpf!"

Aus dieser juxen Idee ist eine der bekanntesten Kinderbuchfiguren des Planeten geworden. Astrid Lindgrens Bücher über die Abenteuer des stärksten Mädchens der Welt sind in 77 Sprachen übersetzt worden, knapp 66 Millionen Exemplare wurden weltweit verkauft, darunter rund 8,6 Millionen allein in Deutschland. Millionen von Kindern haben sich von Pippis wilden Geschichten begeistern lassen, sei es in Lindgrens Werken oder den ebenso berühmt gewordenen Pippi-Filmen mit Inger Nilsson in der Hauptrolle. Ganz besonders in Deutschland hat Pippi Langstrumpf Generationen von Kindern geprägt wie kaum eine zweite. Und Pippi ist bis heute Vorbild für Heranwachsende in aller Welt, hat aber auch den Feminismus und den Respekt vor Kindern herangebracht.

Manuskript von Pippi Langstrumpf

All das war am zehnten Geburtstag von Karin Nyman noch undenkbar. Damals, am 21. Mai 1944, erhielt sie von ihrer Mutter ein ganz besonderes Geschenk. "Ich habe das Manuskript von Pippi Langstrumpf bekommen, als ich zehn Jahre alt geworden bin", sagt Nyman im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Ein Jahr später, im Jahr 1945, kam "Pippi Långstrump" in der schwedischen Erstausgabe in den Handel - das ist der Grund, warum in diesem Jahr offiziell der 75-jährige Geburtstag von Pippi Langstrumpf gefeiert wird.

Wobei der Großteil der Jubiläumsveranstaltungen, die rund um Karin Nymans Geburtstag an diesem Donnerstag (21. Mai) stattfinden sollten, wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss oder auf Eis liegt: Ein zentrales Fest im Stockholmer Freilichtmuseum Skansen wurde abgesagt, bei vielen in Deutschland geplanten Pippi-Veranstaltungen wie Theaterstücken und Lesungen hofft man auf ein Nachholen in der zweiten Jahreshälfte. In der Astrid-Lindgren-Welt in Lindgrens Heimatprovinz Småland, in der die Villa Kunterbunt extra für dieses Jahr vergrößert wurde, wurde die Saisoneröffnung aufgeschoben. Und auch Abba-Ikone Björn Ulvaeus hat sein geplantes Zirkusmusical "Pippi im Zirkus" in Stockholm um ein Jahr auf den Juni 2021 geschoben.

Bis all das nachgeholt werden kann, bleibt den Fans von Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf immerhin das Schwelgen in alten Geschichten - und natürlich das Schmökern in den alten Büchern.

Für 2,80 Mark im Handel

Schon im ersten Buch, das im Herbst 1949 für 2,80 Mark in den deutschen Handel kam, lernt der Leser eine bis dahin völlig untypische und bis heute unerreichte Kinderbuchfigur kennen: Die rothaarige und sommersprossige Pippi Langstrumpf lebt am Rande einer namenlosen Kleinstadt in einem großen Haus, der Villa Kunterbunt, die sie sich mit ihrem Äffchen Herr Nilsson und einem Schimmel auf der Veranda teilt. Die Nachbarschaftskinder Tommy und Annika werden schnell zu ihren Freunden, die Pippi mit ihren verrückten Einfällen und ihrem losen Mundwerk auf unglaubliche Abenteuer mitnimmt - ebenso wie in den kommenden Jahrzehnten Millionen Kinder weltweit.

Das wohl erste Kind, das Pippi Langstrumpf auf Deutsch lesen durfte, war Silke Weitendorf. Ihr Stiefvater, der Hamburger Verleger Friedrich Oetinger, hatte Pippi Langstrumpf einst nach einem Besuch bei Astrid Lindgren in Stockholm nach Deutschland geholt, ihre Mutter ihr schließlich das Manuskript mit nach Hause gebracht. Besonders die unzähligen kreativen Einfälle von Pippi Langstrumpf gefallen ihr bis heute, wie die 79-Jährige im Gespräch mit der dpa sagt - sei es der Versuch, beim Spielen mit Tommy und Annika nicht den Boden zu berühren oder die unter die Füße geschnallten Bürsten beim Saubermachen in der Villa Kunterbunt.

"Dieses freiheitliche Denken der Pippi Langstrumpf, die Schlagfertigkeit, der Witz - der doppelbödige Witz oftmals - all das wurde damals zum ersten Mal in einem Kinderbuch beschrieben", erinnert sich Weitendorf. "Das habe ich in keinem anderen Buch gesehen, nicht einmal in Astrids anderen Werken." Damit hänge auch der große Erfolg der Pippi-Geschichten zusammen, sagt Weitendorf. "Pippi verkörpert all das, was Kinder an Sehnsüchten und Wünschen und Träumen haben. Das manifestiert sich bei ihr mit sehr viel Spaß - und mit so vielen Einfällen, dass es geradezu wahnsinnig ist."

Deutsche Erstausgabe vom Verlag Friedrich Oetinger

Der Verlag Friedrich Oetinger, der damals bereits die deutsche Erstausgabe veröffentlicht hatte, hat nun pünktlich zu Pippis 75. Geburtstag eine Reihe von Jubiläumsprodukten und Neuerscheinungen in den Buchhandel gebracht. Zudem haben Lindgrens Nachfahren gemeinsam mit Save the Children in diesem Jahr die Kampagne "Pippi of Today" (Pippi von heute) ins Leben gerufen, um mit Pippis Hilfe auf die prekäre Lage von Mädchen auf der Flucht aufmerksam zu machen.

Auch ohne Festveranstaltungen gerät Pippi Langstrumpf somit auch nach 75 Jahren nicht in Vergessenheit. Und für die Schweden gehört sie nach wie vor zum Nationalstolz: Selbst die schwedisch-amerikanische Astronautin Jessica Meir las auf der Internationalen Raumstation ISS vor ihrer Rückkehr auf die Erde in einem Pippi-Buch. "Wenn eine Schwedin im Weltall gewesen sein sollte, dann ist das Pippi!", sagte sie dazu strahlend dem schwedischen Sender SVT.

Im Astrid-Lindgren-Kosmos auf der Erde hofft man derweil darauf, Pippi trotz Corona-Krise einigermaßen hochleben lassen zu können. Wie hätte das Mädchen mit den abstehenden roten Zöpfen in dieser Situation wohl reagiert? "Pippi macht die Dinge immer auf die umgekehrte Weise", sagt Olle Nyman, der nicht nur Lindgrens Enkel, sondern auch der Chef das Familienunternehmens ist. "Vielleicht machen wir das auch so und feiern einfach nächstes Jahr."