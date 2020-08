"Pocher - gefährlich ehrlich" geht nahtlos in Staffel drei über. Im Anschluss an Staffel zwei zeigt RTL direkt zehn weitere neue Folgen.

Seit 15. Mai ist "Pocher - gefährlich ehrlich" bei RTL auf Sendung. Und das bleibt bis in den Herbst hinein so. Wie der Kölner Privatsender am Mittwoch (5. August) mitteilt, erhält die Late-Night-Show mit Comedian Oliver Pocher (42) und seiner Frau Amira als Sidekick zehn weitere neuen Folgen. Diese werden nahtlos nach Staffel zwei ausgestrahlt.

"Plane die Show jetzt einfach mal bis zur Rente ein"

"Wir haben in Rekordzeit eine neue Late Night etabliert, in der wir alles machen dürfen, was uns Spaß macht. Danke RTL! Ich plane die Show jetzt einfach mal bis zur Rente ein", freut sich Oliver Pocher. Neben Social-Media-Traffic wird das Ehepaar auch wieder "Influencer betrachten, schräge Rubriken wie 'Rent a Pocher' fortsetzen, prominente Gäste begrüßen (die ihre Premiere als Stand-up-Comedian feiern) und auf aktuelle Themen eingehen".

Die dritte Staffel "Pocher - gefährlich ehrlich" zeigt RTL (auch via TVNow) ab Donnerstag, 27. August 2020, live um 23:05 Uhr.