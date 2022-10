Der Morning-Podcast "heute wichtig" von stern, RTL und ntv wurde während der Münchener Medientage von der Hanns-Seidel-Stiftung ausgezeichnet.

Erfolg für den stern bei den Münchener Medientagen. Der gemeinsam mit RTL, ntv und der AudioAlliance produzierte Morgenpodcast "heute wichtig" wurden mit dem Hanns-Seidel-Preis ausgezeichnet.

Das von Michel Abdollahi moderierte Format erhielt die Auszeichnung in der Kategorie "Podcast" für "Politische Influencer in den sozialen Medien". Die Hanns-Seidel-Stiftung zeichnet damit informative, sachliche und spannende Einzelbeiträge aus, die Lust auf Politik machen und in den unterschiedlichsten Plattformen der sozialen Medien überwiegend junge Menschen erreichen. Zur Begründung erklärte die Stiftung: "'heute wichtig' liefert zum Start in den Tag mehr als nur Schlagzeilen, das Team sorgt für Hintergrund und regt zur eigenen Meinungsbildung an."

Freude beim stern über Auszeichnung für "heute wichtig"-Podcast

"Eingereicht wurde eine Folge aus den ersten Stunden das Ukraine-Kriegs. Im Rückblick unglaublich beklemmende, beeindruckende und bedrückende Stimmen, O-Töne, Live-Atmosphäre", sagte Jonas Schützeneder, und Professor am Institut für Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal, sagte in seiner Laudatio. "Nicht nur, dass der Spagat zwischen Information und Unterhaltung gelingt, sondern dieses Projekt versucht auch wirklich medienpädagogische Anreize zu setzen. Immer wieder wird darauf verwiesen, wie wichtig es ist, mit guten Quellen zu arbeiten und sich anhand von vielen Quellen zu informieren. Und gleichzeitig auch zu hinterfragen."

Die ausgezeichnete "heute wichtig"-Folge können Sie hier noch einmal hören:

Stellvertretend für die gesamte "heute wichtig"-Redaktion nahmen Isa von Heyl, Mirjam Bittner und Laura Csapó vom stern sowie Dimitri Blinski von RTL den Preis in München entgegen.

Freude über den Hanns-Seidel-Preis für "heute wichtig" bei den stern-Redakteurinnen Isa von Heyl, Mirjam Bittner und Laura Csapó sowie bei Dimitri Blinski von RTL

"heute wichtig" erscheint montags bis freitags und berichtet über über die wichtigsten Themen des Tages aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Unterhaltung und stößt Debatten an.

