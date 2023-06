Erholung in Sicht für Deutschlands Polit-Talker: Anne Will, Markus Lanz und Sandra Maischberger

Polittalks in der Sommerpause Wann kehren Will, Lanz und Co. wieder zurück?

Auch Talkshow-Moderatoren brauchen einmal Erholung. Wie lange die TV-Polittalks in die Sommerpause gehen und wann sie zurückkehren.

Wie in jedem Jahr müssen Freunde politischer Diskussionen während der Sommerpause für mehrere Wochen ohne ihre Lieblingsmoderatoren auskommen. Bereits in der zweiten Junihälfte verabschieden sich die ersten Polittalks in die wohlverdienten TV-Ferien.

Hier die Urlaubszeiten der Sendungen im Ersten und dem ZDF im Überblick:

"Hart aber fair"

Als Erster verabschiedet sich der neue "hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth (33) in die diesjährige Sommerpause. Nach der letzten Ausgabe seines Montagstalks im Ersten am 19. Juni verschwindet er für sieben Wochen vom Bildschirm und kehrt am 14. August ins TV zurück.

"Anne Will"

Der ARD-Sonntagstalk "Anne Will" geht den Angaben des Senders zufolge nach der Sendung am 9. Juli in die Ferien und kehrt ab dem 10. September wieder zurück. Für die Moderatorin Anne Will (57) ist dies die letzte Sommerpause ihrer Talkshow. Nach rund 16 Jahren wird sie sich zum Jahresende von ihren Zuschauern verabschieden und den Sendeplatz an jemand anderen übergeben. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger steht bisher noch nicht fest.

"Maischberger"

Auch Sandra Maischberger (56) gönnt sich eine sommerliche Auszeit von ihrer zweimal wöchentlich in der ARD ausgestrahlten Talkshow "Maischberger". Am 12. Juli läuft die letzte Sendung, ab dem 12. September wird die Moderatorin für ihre Zuschauer wieder spannende Gespräche mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Journalismus führen.

"Markus Lanz"

Dass Power-Talker Markus Lanz (54) sich gelegentlich von seiner dreimal wöchentlich im ZDF gesendeten Talkshow erholen muss, steht außer Frage. Ab dem 20. Juli verabschiedet er sich vom Bildschirm, um am 22. August wieder zurückzukehren. Am 1. Juni 2023 feierte der Moderator das 15-jährige Jubiläum seines Erfolgs-Formats. Seit der ersten Sendung am 3. Juni 2008 diskutierte er sich zu dem Zeitpunkt durch ganze 1812 Sendetermine.

"Maybrit Illner"

Lanz' ZDF-Kollegin Maybritt Illner (58) begibt sich ebenfalls nach der letzten Ausgabe ihrer gleichnamigen Sendung am 20. Juli in den Talk-Urlaub. Die erste Ausgabe nach der Sommerpause steht danach am 31. August wieder an.