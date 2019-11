Das Auftragsbuch von Pom Klementieff (33) ist gut gefüllt. War die französische Schauspielerin zuletzt in "Guardians of the Galaxy Vol. 2" sowie "Avengers: Endgame" zu sehen, kann sie sich nun über ein neues, namhaftes Filmprojekt freuen. Wie sie am Dienstag selbst via Instagram bekannt gab, wird sie künftig an der Seite von Action-Star Tom Cruise (57) drehen - und zwar für beide neuen Teile von "Mission: Impossible".

Zu einem Bild von sich selbst schrieb Klementieff: "Unheil: Akzeptiert". Christopher McQuarrie (51), der für die Teile sieben und acht sowohl als Drehbuchautor als auch als Regisseur fungieren wird, veröffentlichte den Schnappschuss ebenfalls. Seine Worte dazu: "Wie sagt man Femme Fatale auf Französisch?"

Unterstützung am Set bekommt Klementieff nicht nur von Cruise in seiner Rolle des Ethan Hunt. Auch "Avengers"-Kollegin Hayley Atwell (37) wird laut "Variety"-Bericht in der neuen Produktion zu sehen sein. Wann mit den neuen "Mission: Impossible"-Abenteuern zu rechnen ist? Angeblich erscheint Teil sieben im Juli 2021, die Fortsetzung soll im August 2022 Premiere feiern.