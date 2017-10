Pornös - warum sich Promis für David LaChapelle ausziehen

David LaChapelle kommt nach Berlin. Am kommenden Samstag (28. Oktober) wird der US-Fotograf von 18 bis 20 Uhr seine neuen Bildbände "Lost and Found" und "Good News" signieren. Wenn er mit seiner Brille und dem krausen Haar im Shop des Taschen-Verlages in der Schlüterstraße sitzt, könnte er auch als Naturfotograf durchgehen, so unscheinbar wirkt LaChapelle auf den ersten Blick. Doch der 54-Jährige ist das Enfant terrible unter den Fotografen.

Bereits in den 80er Jahren arbeitete er für Andy Warhol, der ihn als Fotograf für seine Zeitschrift "Interview-Magazine" holte. "Mach, was du willst, aber sorge dafür, dass alle gut aussehen", soll Warhol zu ihm gesagt haben. Und das tat er. Er fotografierte seine Protagonisten nicht mehr im damals schicken Schwarz-Weiß, sondern in grellen und bunten Farben. Fast pornös wirkte das, was LaChapelle damals mit seiner Kamera festhielt.



Die Fotografien von David LaChapelle hängen in Galerien in aller Welt

Das "New York Magazine" nannte ihn den "Fellini der Fotografie". Alle wollten sich plötzlich von ihm fotografieren lassen. Courtney Love, Elton John, Whitney Houston, Keith Richards. La Chapelles Werk war umstritten, viele sahen in seinen Fotografien den Untergang der Kunst. Heute hängen die Fotos in Galerien und Museen aller Welt.

In den Bildbänden "Lost and Found" und "Good News" sind seine wichtigsten Fotos zusammengefasst. Einzelstücke sind ab Samstag ebenfalls in einer Ausstellung im Taschen-Shop in Berlin zu sehen. Und wer schnell ist, kann sich sein Exemplar der beiden Bildbände sogar vom Meister persönlich signieren lassen.





David LaChapelle signiert am Samstag, dem 28. Oktober, von 18 bis 20 Uhr exklusiv seine neuen Bücher "Lost and Found" und "Good News" im TASCHEN Store auf der Schlüterstraße.