Nicht nur im portugiesischen Fußball macht Porto der großen Schwester Lissabon Konkurrenz. Stand Portugals Hauptstadt in den vergangenen Jahren ganz oben auf der Travel-Bucketlist, locken nun Francesinhas, Azulejos und eine magische Buchhandlung Urlauber in den Norden: Willkommen in Porto!

Schon bei der Ankunft am Bahnhof São Bento erwartet den Besucher keine hässliche Bahnhofshalle aus Stahl und Beton, sondern Kunst! Die Azulejos, typisch blau-weiße Fliesen, erzählen in der Ankunftshalle die Geschichte Portugals. Nachdem es günstig mit dem Taxi ins Hotel geht, haben wir die Qual der Wahl: gleich ein Abstecher ans Meer oder doch in eines der Cafes am Ufer des Douro?

Eine "kleine Französin" und Pommes Frites, bitte!

Für alle diejenigen, die Hunger haben, gibt es ein "obszönes" Sandwich. Denn eine "Francesinha" (deutsch: kleine Französin) ist nicht nur ein wahrer Kalorienkracher, sondern auch eine Spezialität Portos: Zwischen zwei Scheiben Toast gesellen sich zu dem üblichen Schinken auch die Linguiça (Schweinswurst) und ein Steak! Das Ganze wird mit Käse überbacken und in einer Tomatensoße serviert. Als Beilage reichen die Portugiesen Pommes Frites - guten Appetit!

Auf den Spuren von Harry Potter

Wer dann noch Platz hat, schiebt ein Pastel de Nata hinterher. Das kleine Vanille-Puddingtörtchen mit Blätterteig werden Lissabon-Liebhaber bereits kennen. Keine Sorge: In Porto schmecken die süßen Teilchen genauso gut.

Ist das Wetter schlecht, geht man in Lissabon ins "Museu Nacional de Arte Antiga". In Porto führt der Weg dann direkt in eine Buchhandlung. "Lello" verzaubert seine Besucher im wahrsten Sinne des Wortes. Die Buchhandlung mit der aufwendigen Jugendstilfassade und der geschwungenen Treppe soll "Harry Potter"-Autorin Joanne K. Rowling zur berühmten Buchhandlung "Flourish & Blotts" in der Winkelgasse inspiriert haben. Der Eintritt von fünf Euro wird beim Bücherkauf verrechnet. Einziger Nachteil: Sie werden sicher nicht der Einzige sein, der die geschwungene Treppe hinaufgehen und ein Selfie machen will...

Kein Porto ohne Port

Eine Portweinverkostung ist ein absolutes Muss. Verlässt man das Viertel Ribeira über die berühmte Bogenbrücke "Ponte Dom Luís I", hat man nicht nur einen fantastischen Blick über die Stadt, sondern gelangt auch nach "Vila Vova de Gaia", wo das Herz der Portweinproduktion schlägt. Viele Kellereien wie Taylor's, Sandeman, Cockburn oder Croft bieten Führungen und Verkostungen zu günstigen Preisen an.

Wer also einen Urlaub in Lissabon plant, sollte unbedingt einen Abstecher nach Porto machen, denn der Seitensprung in den Norden lohnt sich.