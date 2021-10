Genesis muss die letzten vier Konzerte ihrer "The Last Domino"-Tour verschieben. Grund sind positiv auf Corona getestete Bandmitglieder.

Schlechte Nachrichten für die Fans der britischen Rockband Genesis ("No Son Of Mine"): Wegen mehrerer positiver Corona-Tests bei Mitgliedern der Live-Band müssen die verbliebenen vier Konzerte der "The Last Domino"-Reunion-Tour in Großbritannien verschoben werden. Das teilten die Musiker am Freitag (8. Oktober) auf dem offiziellen Twitter-Account von Frontmann Phil Collins (70) mit.

Konzerte hätten in Glasgow und London stattfinden sollen

Man folge den "Richtlinien und dem Rat der Regierung" und bedauere die Verschiebung zutiefst, heißt es in dem ersten von insgesamt vier Post. Die Shows hätten am Freitagabend im schottischen Glasgow sowie am 11., 12. und 13. Oktober in London stattfinden sollen. "Wir arbeiten daran, (die Konzerte) sobald wie möglich neu zu terminieren", schreiben Genesis weiter. Die Ersatztermine würden auf der offiziellen Webseite und auf den Social-Media-Profilen der Band bekanntgegeben, alle Tickets behielten ihre Gültigkeit.

Für die Rockgruppe, die derzeit aus Collins, Tony Banks (71) und Mike Rutherford (71) besteht, sei es "eine sehr frustrierende Entwicklung". "Sie hassen es, diese Schritte einleiten zu müssen, aber die Sicherheit des Publikums und der Tour-Crew muss Priorität haben", ist in einem weiteren Twitter-Post zu lesen. Genesis freuten sich jedoch "darauf, euch bei ihrer Rückkehr zu sehen".

Phil Collins ist nicht mit Coronavirus infiziert

Phil Collins ist nicht mit dem Coronavirus infiziert, wie ein Sprecher der "Daily Mail" versicherte. Der Gesundheitszustand des 70-Jährigen, der mit Hits wie "Another Day in Paradise" und "In The Air Tonight" in den 80er Jahren als Solo-Künstler zum Superstar aufstieg, bereitet den Fans seit langem Sorge. Die bereits absolvierten Shows der aktuellen Genesis-Tour, die am 20. September in Birmingham begann, bestritt Collins im Sitzen. Auf das Schlagzeugspielen musste er ebenfalls verzichten.