wie heißt der Film

Ein Ehepaar sind in Urlaub gegangen in Ägypten oder sowas beide sind in beziehungskrise und versuchen dort sich verstehen aber der man stirbt wegen irgendeine Krankheit und die Frau ist dort alleine geblieben,sie versuchte weg zu kommen aber sie hat nicht die Möglichkeit dazu und geht zu Fuß durch den Wüste. Sie traf eine Gruppe von tuaregs daß sie mitnimmt und sie schläft mit eine von den, sie könnte aber dort nicht bleiben und sie ist durch den dort gelaufen,sie wollte essen und trinken aber niemand hat sie verstanden...am Ende sie kommt weg durch Konsulat.. diese Film habe ich zum erstmal in 2007 gesehen und hat irgendwas mit Sonne Name in den Titel (ist nicht die Toscana Sonne) ich könnte am den Zeit kaum deutsch und könnte nicht ganz die Name von den Film merken...Ich habe auf portugiesisch nie gesehen leider sonst würde ich mir merken... die Film ist in französische 80ger still...