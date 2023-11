Elizabeth Debicki bei der "The Crown"-Premiere in Los Angeles.

Premiere der sechsten "The Crown"-Staffel Serienstar Elizabeth Debicki im Diana-Look

Die letzte "The Crown"-Staffel startet. Diana-Darstellerin Elizabeth Debicki zeigte sich bei der Premiere in einem besonderen Look.

Die Streiks in Hollywood sind beendet, die Stars von Filmen und Serien zeigen sich wieder auf dem roten Teppich, um für ihre Produktionen zu werben. In Los Angeles feierte nun die letzte Staffel der Netflix-Serie "The Crown" ihre Premiere. Die neuen Folgen sind ab 16. November verfügbar. Als Prinzessin Diana (1961-1997) wird dann erneut die australische Schauspielerin Elizabeth Debicki (33) zu sehen sein. Bei der Premierenfeier zog sie bereits alle Blicke auf sich.

Debicki trug ein schwarzes Kleid, Medienberichten zufolge stammt es vom Label Bottega Veneta. Bei der Robe handelt es sich um ein schlichtes, schulterfreies Outfit in Midi-Länge mit Korsettdetail. Die 33-Jährige kombinierte dazu schwarze Pumps von Manolo Blahnik und eine dünne Strumpfhose.

Elizabeth Debicki erinnert an Dianas "Revenge Dress"

Das Besondere an dem Kleid ist aber vor allem, dass es eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Kleidungsstück hat, das durch Prinzessin Diana bekannt wurde: das Kleid von Christina Stambolian, das die Prinzessin von Wales 1994 auf der "Serpentine Gallery"-Party trug.

Das Kleid wurde damals bekannt als "Revenge Dress" ("Rachekleid"), weil Diana es am selben Abend trug, als Prinz Charles (74) im Fernsehen auftrat und dabei zugab, nach dem endgültigen Scheitern der Ehe untreu gewesen zu sein. Debicki trägt das Kleid auch in der fünften Staffel von "The Crown".

Letzte "The Crown"-Staffel in zwei Teilen

Die sechste und letzte Staffel von "The Crown" kommt in zwei Teilen: Ab 16. November veröffentlicht Netflix die ersten vier Folgen, ab 14. Dezember die abschließenden Folgen fünf bis zehn. Die Serie behandelt in der letzten Staffel das Leben von Queen Elizabeth II. (1926-2022) und ihrer Familie von 1997 bis 2005. Im Mittelpunkt dürfte zu Beginn Dianas neue Liebe zu Dodi Al-Fayed, gespielt von Khalid Abdalla (42), stehen. Die beiden starben im August 1997 bei einem Autounfall in Paris.