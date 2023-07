Knapp zwei Wochen ist es her, seit Hunderttausende von Menschen in San Francisco, New York City und anderen Metropolen der Welt im Zuge der jährlichen Gay Parades auf die Straßen gingen. Bei den diesjährigen Feierlichkeiten stand vor allem die Sorge vor der erneuten Einschränkung der Rechte queerer Menschen sowie der Anstieg von Gewalt und Hassverbrechen gegen diese im Fokus.

Christopher-Street-Day 2023: "Be their voice – and ours"

Auch hierzulande fand der Christopher-Street-Day (CSD) am vergangenen Wochenende in Köln statt. Mit mehr als 1,5 Millionen Anhängern, die allesamt in bunten Outfits und mit Regenbogenfahnen an die "Stonewall"-Unruhen erinnerten und für die Rechte von queeren Menschen protestierten, war es die bislang größte CSD-Parade in Europa. Mitte des Monats, am 22. Juli 2023, zieht dann Berlin nach. "Be their voice – and ours" lautet das Motto in diesem Jahr. Die Parade in der Landeshauptstadt zählt – wie auch Köln – zu den bedeutsamsten und größten CSD-Demonstrationen in Europa.

Doch die queeren Festlichkeiten finden mittlerweile nicht nur hierzulande und in den USA, sondern auch in zahlreichen weiter Städten auf der ganzen Welt statt. Immer mehr Menschen trauen sich, für ihre sexuelle Identität und die damit verbundenen Rechte auf die Straße zu gehen, um ein Zeichen für Toleranz, Gleichberechtigung und Vielfalt zu setzen.

Pride-Paraden auf der ganzen Welt

Im Nahen Osten fand der CSD in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Zur Parade kamen mehr als 150.000 Anhänger, um an der Strandpromenade Tel Avivs und auf bunten Festwagen zu tanzen und zu feiern. Trotz massiver innenpolitischer Spannungen war es der bislang größte CSD des Landes, die Bilder aus Tel Aviv gingen um die Welt.

Doch es war nicht immer so bunt, fröhlich und harmonisch, wie die Paraden rund um den Pride Month heutzutage wirken. Der Kampf der LGBTQ+-Community für Gleichberechtigung und Toleranz war und ist kräftezerrend, anstrengend und dauert bereits seit mehr als 54 Jahren an. Die Entwicklung des CSD seit den Stonewall-Aufständen im Jahr 1969 bis heute sehen Sie in der obigen Fotogalerie.

