In TV-Interviews haben Prinz Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward ihren verstorbenen Vater gewürdigt.

Am 9. April ist Prinz Philip im Alter von 99 Jahren verstorben. In TV-Beiträgen würdigten Prinz Charles (72), Prinzessin Anne (70), Prinz Andrew (61) und Prinz Edward (57) ihren Vater. Die Interviews sollen bereits vor Prinz Philips Tod aufgezeichnet worden sein.

In einem BBC-Beitrag zu Prinz Philips Leben erklärte Prinz Charles britischen Medienberichten zufolge über seinen Vater: "Er war sehr gut darin, einem zu zeigen, wie man Dinge macht, und einen in verschiedenen Dingen zu unterweisen." Und der Thronfolger fügte hinzu: "Seine Energie war erstaunlich, wie er meine Mutter für so eine lange Zeit und auf außergewöhnliche Weise unterstützt hat."

"Wir saßen zusammen auf dem Sofa und er hat uns vorgelesen"

Prinz Andrew erinnert sich: "Wie jede andere Familie zu dieser Zeit gingen die Eltern tagsüber zur Arbeit. Aber am Abend, genau wie jede andere Familie, trafen wir uns, saßen zusammen auf dem Sofa und er hat uns vorgelesen." Und Prinzessin Anne sagte über Prinz Philip: "Ich denke, ich erinnere mich am besten daran, dass er immer da war." Mit ihm habe man über Ideen diskutieren können, "und wenn man Probleme hatte, konnte man immer zu ihm gehen und wusste, dass er zuhören und versuchen würde, zu helfen".

Für Prinz Edward war sein Vater "immer eine großartige Quelle der Unterstützung und Ermutigung und Anleitung auf dem ganzen Weg und er versuchte nie, irgendwelche Aktivitäten oder irgendetwas einzuschränken, was wir versuchten und tun wollten, sondern ermutigte uns immer". Daran werde er sich immer erinnern, so Edward.