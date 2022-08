Die Queen genießt ihren Sommerurlaub in Schottland. Doch dieses Jahr ist etwas anders: Prinz Charles soll sie fast täglich besuchen.

Queen Elizabeth II. (96) befindet sich derzeit im Sommerurlaub in Schottland. Schon seit Monaten leidet die britische Königin unter Mobilitätsproblemen. Deshalb soll ihr Prinz Charles (73) regelmäßig morgens in Balmoral einen Besuch abstatten, wie "The Sun" berichtet. "Es ist höchst ungewöhnlich, dass Prinz Charles seine Mutter so spontan besucht", zitiert das britische Blatt Ingrid Seward vom "Majesty Magazine". Laut Royal-Experten ist es ein Zeichen dafür, dass sich der britische Thronfolger um die 96-Jährige sorgt.

Die Queen wird wahrscheinlich nicht nach London reisen

Die Queen befindet sich seit dem 21. Juli in Schottland. Wie "The Sun" vor Kurzem berichtete, wird die 96-Jährige höchstwahrscheinlich nicht zur Ernennung des neuen Premierministers nächsten Monat in London erscheinen. Ihre engsten Berater sehen offenbar die lange Hin- und Rückreise kritisch.

Es sei demnach wahrscheinlich, dass Boris Johnson (58) und sein Nachfolger stattdessen die knapp 1.600 Kilometer lange Reise zum schottischen Anwesen antreten werden. Es wäre das erste Mal in ihrer 70-jährigen Regierungszeit, dass die Königin einen scheidenden oder neu ernannten Premierminister außerhalb des Buckingham Palastes empfängt. Eine Entscheidung wird in den nächsten Wochen erwartet.

Kein Gottesdienst oder Begrüßungszeremonie für die Queen

Die Königin ist bislang den Sonntagsgottesdiensten in Schottland ferngeblieben. Laut Berichten will sie allerdings beim Braemar Gathering zusehen. Die Veranstaltung gehört zu den bekanntesten Highland Games, die Queen ist Schirmherrin und normalerweise jedes Jahr zu Gast.

Schon zu Beginn ihres Urlaubs machten sich Beobachter Sorgen. Denn traditionell wird die Queen mit einer Begrüßungszeremonie auf Schloss Balmoral willkommen geheißen. Doch dieses Event wurde kurzfristig abgesagt. Stattdessen fand eine kleine, private Veranstaltung statt. Die 96-Jährige wurde zuletzt am 21. Juli beim Aussteigen aus ihrem Flugzeug auf dem Flughafen Aberdeen gesehen.