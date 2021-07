Ungewohnte Klänge ertönen im Vorfeld des EM-Halbfinals aus dem Garten von Prinz Charles. Eine Band gibt dort Fußball-Hymnen zum Besten.

Das Fußball-Fieber in England hat endgültig auch die britischen Royals erreicht: Zur Vorbereitung auf das EM-Halbfinale England gegen Dänemark am 7. Juli im Londoner Wembley-Stadion lässt Prinz Charles (72) im Garten des Clarence House Fußball-Hymnen erklingen. Die Band Coldstream Guards gab in seiner Londoner Residenz die beiden Hits "Three Lions (Football's Coming Home)" von Baddiel, Skinner & Lightning Seeds und "Sweet Caroline" von Neil Diamond in Instrumentalversionen zum Besten.

Prinz Charles war selbst nicht vor Ort

Beide Songs sind von britischen Fußball-Fans gern gesungene Stadion-Lieder. Laut britischen Medien will Prinz Charles damit seine Unterstützung für die englische Nationalmannschaft zum Ausdruck bringen. Die Coldstream Guards ist eine militärische Kapelle, die auf unterschiedlichen Blechblasinstrumenten ihre Songs interpretieren. Prinz Charles war während der Darbietung allerdings nicht vor Ort. Gemeinsam mit seiner Frau, Herzogin Camilla (73), verbringt er derzeit eine Woche in Wales.