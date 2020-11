Prinz Charles feiert seinen 72. Geburtstag und die britische Königsfamilie gratuliert ihm via Social Media mit ganz besonderen Fotos.

An seinem Geburtstagswochenende reist Prinz Charles (72) bekanntlich nach Berlin. Am 15. November, dem Volkstrauertag, wird er unter anderem im Deutschen Bundestag eine Gedenkrede halten. An seinem Ehrentag, dem 14. November, feiert ihn die britische Königsfamilie via Social Media mit liebevollen Glückwünschen zum 72. Geburtstag.

Ein strahlender Prinz Charles

Der offizielle Instagram-Account "theroyalfamily" gratuliert dem Prinzen von Wales mit zwei Bildern. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt Prinz Charles als Baby auf dem Schoß seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (94), im weißen Gewand. Auf dem zweiten Foto, das aus der jüngeren Vergangenheit stammt, sitzen die Monarchin und der Thronfolger nebeneinander bei einer Veranstaltung und lachen sich herzlich an.

Ein ebenso strahlendes Lachen präsentiert Prinz Charles auf dem Bild, das der Account "kensingtonroyal" veröffentlicht hat. Das ist das offizielle Instagram-Profil seines Sohnes, Prinz William (38), und dessen Frau Herzogin Kate (38). Sie wünschen dem 72-Jährigen ebenfalls alles Gute zum Geburtstag.