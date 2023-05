Wer mehr über König Charles III. erfahren möchte, ist mit seiner Biografie gut beraten. Wir haben alle Infos zum Buch – pünktlich zur Krönung.

Kommendes Wochenende wird es in Großbritannien wohl kaum ein anderes Gesprächsthema geben: Vom 6. bis zum 8. Mai 2023 steht das Krönungswochenende an, das mit der Krönung in der Westminster Abbey am 6. Mai startet. Nachdem Charles offiziell gekrönt werden wird, stehen noch ein großes Konzert, ein feierliches Essen sowie ein Feiertag mit vielen Aktivitäten auf dem Plan. Kurzum: Es wird sich alles um König Charles III. drehen, der von vielen prominenten Gästen gefeiert werden wird.

Aber wer steckt eigentlich hinter dem Titel des Königs? Wer mehr über Charles erfahren möchte, ist mit seiner Biografie "Charles III. – Mit dem Herzen eines Königs" gut beraten. Sie erschien 2015, wurde immer wieder erneuert und erweitert und gibt Einblicke in das bewegte Leben des 74-Jährigen.

Prinz Charles Biografie: Einblicke in sein Leben als werdender König

Wer sich bisher noch nicht eingehender mit Charles als Person beschäftigt hat, wird ihn als meist sehr professionellen, eher im Hintergrund auftretenden Menschen wahrgenommen haben. Das Buch zeichnet aber das Bild einer komplexen Persönlichkeit mit vielen Passionen, getrieben von seiner Vergangenheit und der ganz klaren Philosophie, aktiv im Land zu agieren. Geschrieben wurde das Buch von der Bestsellerautorin und preisgekrönten Journalistin Catherine Mayer, die sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Welt der britischen Königsfamilie befasst hat. Interviews mit dem engsten Kreis der Freund:innen, Wegbegleiter:innen, Mitarbeiter:innen und auch mit ihm selbst fließen in die Biografie ein. Ebenso natürlich auch Hintergründe zu seinen Beziehungen zu Lady Diana und Camilla.

Als Leser:in erfährt man, dass Charles III. oft unsicher ist, Teil einer bizarren Erziehung, hart, aber auch sanft ist, einflussnehmend, aber auch einfühlend. Bereits als Prinz war Charles weitaus mehr als nur der künftige König in Warteschleife – das erklärt das Werk deutlich. Aber auch: dass es im Könighaus nicht immer rosig zugeht; dass es keine leichte Aufgabe ist, den Titel des Königs zu tragen; und dass auch ein König nur ein Mensch mit Höhen und Tiefen ist.

