Pünktlich zum Frühlingsanfang senden Prinz Charles und Herzogin Camilla harmonische Grüße aus dem Blumengarten.

Prinz Charles (72) und seine Ehefrau Herzogin Camilla (73) haben zum kalendarischen Frühlingsanfang an diesem Samstag (20. März) ein Foto aus dem Blumengarten auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht. "Wir wünschen einen fröhlichen und gesunden ersten Frühlingstag", lassen die beiden in dem Post ausrichten. Das Foto, auf dem das Ehepaar in einem Meer von weißen und lilafarbenen Blumen steht und sich einander zugewandt anlächelt, ist auf dem gemeinsamen Landsitz Highgrove House in Gloucestershire entstanden. Das harmonische Bild hat nach den negativen Schlagzeilen über das britische Königshaus eine besondere Aussagekraft.

Denn die Rassismus-Vorwürfe, die Prinz Harry (36) und Ehefrau Herzogin Meghan (39) im Interview mit US-Talkerin Oprah Winfrey (67) Anfang des Monats gemacht hatten, beschäftigen weiterhin die königliche Familie. Die Vorwürfe haben Harrys Vater Prinz Charles (72) angeblich "enorm enttäuscht". Der britische Thronfolger soll sich dadurch "im Stich gelassen" gefühlt haben, wie eine dem Königshaus nahestehende Quelle dem US-Magazin "People" anvertraute.

Während des Interviews hatte die Herzogin von Sussex erklärt, dass es "Bedenken und Gespräche" darüber gegeben habe, "wie dunkel die Haut" ihres Sohnes Archie (1) sein könnte, wenn er geboren werde. Obwohl sie nicht spezifizierte, wer die Bemerkung machte, stellte Oprah Winfrey später klar, dass es nicht die Großeltern, Queen Elizabeth II. (94) und Prinz Philip (99), gewesen seien.