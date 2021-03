Liebevolle Geste in Athen

Auch in Griechenland kann es noch ganz schön frösteln. Während eines Besuchs in Athen kümmert sich Prinz Charles liebevoll um seine Frau.

Auf ihrer ersten Auslandsreise des Jahres kümmert sich Prinz Charles (72) liebevoll um seine Ehefrau, Herzogin Camilla (73). Die beiden Royals besuchten am Donnerstag eine Militärparade anlässlich des griechischen Unabhängigkeitstages. Charles legte zudem einen Kranz nieder. Bilder der Veranstaltung zeigen, wie liebevoll das Paar auch nach über 15 Jahren Ehe miteinander umgeht. Um seine Frau vor den noch frischen Temperaturen zu schützen, hilft Charles ihr mit einer weißen Decke.

Zweitägiger Besuch in Griechenland

Wie die übrigen Anwesenden trugen der britische Thronfolger und seine Ehefrau Schutzmasken. Auch der neue russische Ministerpräsident Michail Mischustin (55) und die französische Verteidigungsministerin Florence Parly (57) besuchten die Veranstaltung.

Charles und Camilla waren zuvor in Athen zu einem zweitägigen Besuch gelandet, wo sie unter anderem von der britischen Botschafterin in Griechenland, Kate Smith, empfangen wurden. Die Royals besuchten nach ihrer Ankunft die Nationalgalerie in der griechischen Hauptstadt, später gab es ein Staatsdinner zu ihren Ehren.