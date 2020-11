Prinz Charles und Herzogin Camilla am britischen Remembrance Day am 11. November.

Royaler Besuch in Berlin: Prinz Charles und Herzogin Camilla wurden von Frank-Walter Steinmeier am Schloss Bellevue empfangen.

Am Abend seines Geburtstages (14. November) landeten Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (73) am neuen Hauptstadtflughafen BER. Der britische Thronfolger hält am Volkstrauertag (15. November) die zentrale Gedenkrede im Bundestag. Der diesjährige Volkstrauertag ist der deutsch-britischen Freundschaft gewidmet und steht 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg für Versöhnung und die viel weiterreichende gemeinsame Geschichte beider Länder. Das royale Paar, das Masken trug, wurde von der britischen Botschafterin in Deutschland, Jill Gallard (52), sowie einer Ehrengarde der Bundeswehr, empfangen.

Am Sonntag empfingen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (64) und seine Frau Elke Büdenbender (58) den Prinzen von Wales und die Herzogin von Cornwall am Schloss Bellevue. Steinmeier hatte die Royals nach Deutschland eingeladen. Im Schloss Bellevue trugen sich die Gäste ins Goldene Buch ein, wie ein Video auf Twitter zeigt.

Ein Kranz und ein Blumenstrauß in Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Anschließend haben Charles und Camilla in der Neuen Wache gemeinsam mit Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender sowie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (78) und seiner Frau Ingeborg (77) der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Der Prinz von Wales legte einen Kranz nieder, die Herzogin von Cornwall einen Blumenstrauß, wie Bilder zeigen.

Prinz Charles hat Deutschland bereits über 30 Mal besucht. In Berlin waren er und Camilla zuletzt im vergangenen Jahr. Doch dieser Besuch ist ein ganz besonderer: Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied der Royal Family an der zentralen Gedenkveranstaltung teilnimmt und gilt als Zeichen der Versöhnung.