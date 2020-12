Prinz Christian, der Sohn von Frederik und Mary von Dänemark, wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Die dänische Kronprinzenfamilie hat einen Corona-Fall: Prinz Christian, das älteste Kind von Kronprinz Frederik (52) und seiner Frau Mary (48), wurde positiv auf das Virus getestet. Das gab das dänische Königshaus am heutigen Montag (7. Dezember) auf seiner Webseite bekannt. "Der Kronprinz und die Kronprinzessin wurden gestern, Sonntag, 6. Dezember 2020, über einen lokalen Ausbruch von Covid-19 in Tranegårdskolen in Hellerup informiert. Prinz Christian wurde anschließend positiv auf Covid-19 getestet", heißt es in der Stellungnahme.

Offenbar hat sich der 15-Jährige demnach in seiner Schule Tranegårdskolen angesteckt. Der Prinz befinde sich isoliert im Palais Frederik VIII. von Schloss Amalienborg, erklärte das Köngshaus. Auch seine Eltern und seine Geschwister Prinzessin Isabella (13) sowie die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (9) hätten sich als Vorsichtsmaßnahme bis auf Weiteres in Selbstisolation begeben. Über den genaueren Gesundheitszustand von Prinz Christian ist noch nichts bekannt.