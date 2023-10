Prinz Christian befindet sich in der Vorgeburtstagswoche mit vielen Terminen.

Traditioneller Auftritt am 18. Geburtstag

Prinz Christian von Dänemark Traditioneller Auftritt am 18. Geburtstag

Für Prinz Christian von Dänemark steht ein traditioneller Auftritt an seinem 18. Geburtstag auf dem Programm. Das gab der Palast bekannt.

Prinz Christian von Dänemark feiert in einer Woche, am 15. Oktober, seinen 18. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat der dänische Königshof einen offiziellen Auftritt angekündigt.

"An seinem 18. Geburtstag wird Seine Königliche Hoheit Prinz Christian auf dem Balkon von Schloss Amalienborg erscheinen - genau wie der Vater und die Großmutter des Prinzen, als sie 18 wurden", teilte der Palast am Sonntag (8.10.) via Instagram mit. Der Auftritt ist demnach für 12 Uhr geplant.

Dazu postete der Hof ein Video mit Archivaufnahmen, das Christians Vater Kronprinz Frederik (55) im Jahr 1986 bei dem gleichen Event zeigt sowie die heutige Königin Margrethe II. von Dänemark (83) im Jahr 1958. Die beiden damals 18-Jährigen absolvierten den Traditionstermin freundlich winkend.

Prinz Christian auf Bildungsreise

Einen anderen Hinweis auf etwas, das am Tag vor der Volljährigkeit des nächsten Thronfolgers ansteht, gab der Palast bereits vor drei Tagen. Anlässlich seines bevorstehenden Geburtstags habe sich Prinz Christian "auf eine Bildungsreise [begeben] mit dem Ziel, mehr über einige der grundlegenden Institutionen der dänischen Gesellschaft zu erfahren, die in der dänischen Verfassung verankert sind", ließ die Königsfamilie verlauten.

Prinz Christian habe seinen Vater auf die Reise mitgenommen, "die Ihre Königlichen Hoheiten durch das dänische Parlament, ein Ministerium, den Obersten Gerichtshof, die Kirche und die dänische Verteidigung führt", hieß es in dem Instagram-Post weiter. Mehrere Fotos illustrierten die Reise.

Den Schlusspunkt dieser Besichtigungen markierte ein Auftritt in der Fernsehsendung "Prinz Christian - eine königliche Reise" - auch von seinem Studiobesuch gibt es ein Foto im Post. Das Ergebnis ist ab dem Tag vor Prinz Christians 18. Geburtstag - also ab dem 14. Oktober - auf den digitalen Plattformen des Dänischen Rundfunks DR Byen zu sehen.