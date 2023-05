Der Herzog von Edinburgh vergibt in Berlin den Duke of Edinburgh's International Award für engagierte junge Menschen.

Prinz Edward (59) startet am heutigen Montag (22. Mai 2023) einen zweitägigen Besuch in Berlin. Der jüngste Bruder von König Charles III. (74) wird in der Hauptstadt den Duke of Edinburgh's International Award verleihen. Die gleichnamige Wohltätigkeitsorganisation unterstützt junge Menschen bei außerschulischem, ehrenamtlichen Engagement.

Die Preisverleihung, die erfolgreiche Absolventen des Projekts auszeichnet, findet ab 16 Uhr in der James-Simon-Galerie statt. Zu diesem Anlass wird sich Prinz Edward ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Vor der Preisverleihung besucht der Herzog von Edinburgh eine Schule im Berliner Stadtteil Wedding. Dort soll er sich mit Schülerinnen und Schülern austauschen, die am Programm des Duke of Edinburgh's International Award teilnehmen. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (55, FDP) begleitet ihn bei der Stippvisite.

Am Dienstag, dem 23. Mai 2023, macht Prinz Edward Halt beim Alexander-Haus in Groß-Glienicke. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wohnhaus einer jüdischen Familie, die im Zweiten Weltkrieg nach Großbritannien flüchtete. Heute ist dort eine Begegnungsstätte eingerichtet. Edward will sich über deren Arbeit informieren.

Prinz Edward: Der neue Duke von Edinburgh und Schirmherr der gleichnamigen Organisation

Prinz Edward übernahm im März 2023 von seinem 2021 verstorbenen Vater Prinz Philipp die Schirmherrschaft über den Duke of Edinburgh's International Award. Phillip hatte die Organisation 1956 zusammen mit dem deutschen Pädagogen Kurt Hahn (1886-1974) gegründet.

Ebenfalls seit März 2023 trägt Prinz Edward den Titel Duke of Edinburgh. Den Titel ging nach dem Tod von Prinz Philipp zunächst auf dessen ältesten Sohn über, den späteren König Charles III. Der verlieh den Titel dann an seinen jüngsten Bruder anlässlich dessen 59. Geburtstags am 10. März.