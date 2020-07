Herzogin Kate (38) und Prinz William (38) müssen wohl eine schwierige Entscheidung treffen: Schicken sie den "schüchternen" Prinz George (6) ins Internat? Angeblich wollen der Herzog und die Herzogin von Cambridge abwarten, bis sich seine Persönlichkeit weiter entwickelt hat, behauptet nun eine Royal-Expertin.

Ingrid Seward vom "Majesty"-Magazin ist sich sicher, dass William und Kate Entscheidungen über die Zukunft ihrer Kinder "sehr sorgfältig" abwägen. Dem "Ok!"-Magazin sagte sie, dass die Cambridges "moderne Eltern" seien, und fügte hinzu: "Ich denke, sie werden abwarten, wie sich die Persönlichkeit der Kinder entwickelt, und in ihre Überlegungen miteinbeziehen, ob sie gerne woanders leben würden oder nicht."

Ist George zu schüchtern?

Und auch auf die offenbar unterschiedlichen Persönlichkeiten der Kinder wies die Expertin hin. Während Prinzessin Charlotte (5) "sehr selbstbewusst erscheint" und sich in einem Internat wohlfühlen könnte, wirke Prinz George wie "ein schüchterner Junge". Seward verglich ihn mit seinem Großvater Prinz Charles (71). Allerdings hätte George als Thronfolger im Internat mehr Freiheiten und sei vor Gefahren gut beschützt, erklärt sie weiter.

George geht in eine Londoner Schule, nahe am Kensington Palast gelegen, wo er mit seiner Familie lebt. Diese könnte er noch für weitere sieben Jahre besuchen. Sollte er nicht auf ein Internat wechseln, wäre das für die Öffentlichkeit kein großer Schock, so Seward: Die Briten hätten sich daran gewöhnt, dass die Royals von der Tradition abweichen.

Prinz William wurde, wie bei den Royals üblich, mit acht Jahren zum Internatsschüler, er besuchte die Ludgrove School in Berkshire. Genau wie sein Bruder Prinz Harry (35) soll er dort glücklich gewesen sein. Auch Herzogin Kate ging auf ein Internat. Williams Vater, Thronfolger Prinz Charles, war auf der Cheam School in Hampshire und in Gordonstoun in Schottland und nannte die Erfahrung später "katastrophal".