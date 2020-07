"Vielen Dank an alle für die sehr freundlichen Glückwünsche zum heutigen Geburtstag von Prinz George!" - Mit diesem Kommentar versehen, posten die stolzen Eltern Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) ein weiteres, niedliches Foto ihres nun siebenjährigen Geburtstagkindes auf Instagram. Darauf ist er in einem Freizeit-T-Shirt auf einer Grünfläche zu sehen. Wie schon beim Vorgeburtstagsfoto von Dienstagnacht strahlt er auch hier bis über beide Ohren in die Kamera. Beim neuen Bild steht es zwar nicht dabei, denkbar ist aber, dass auch dieses Foto wieder von Mama Kate stammt.

Uroma und Opa gratulieren

Das erste Foto hat inzwischen bereits mehr als 1,1 Millionen Likes eingesammelt. Und offenbar gefällt es auch Prinz Georges Urgroßmutter, Queen Elizabeth II. (94), denn sie veröffentlichte es ebenfalls auf dem offiziellen "The Royal Family"-Instagram-Account. Ihr Kommentar dazu: "Ich wünsche Prinz George heute einen herzlichen Glückwunsch zum siebten Geburtstag!" Und weiter: "Dieses Foto - aufgenommen von der Herzogin von Cambridge - wurde von @kensingtonroyal zur Feier des Tages zur Verfügung gestellt."

Der Opa des Kleinen, Prinz Charles (71), tat es der Königin gleich und postete das von seiner Schwiegertochter aufgenommene Foto nebst identischem Kommentar: "Wir wünschen Prinz George heute einen herzlichen Glückwunsch zum siebten Geburtstag!", heißt es auf dem "Clarence House"-Instagram-Account von Charles und seiner Gattin, Herzogin Camilla (73).

Prinz George ist das erste Kind von Prinz William und Herzogin Kate. Die beiden sind seit 2011 verheiratet und haben zwei weitere Kinder: Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2).