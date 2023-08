Prinz Harry kehrt am Vorabend des ersten Todestages der Queen nach London zurück, um an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilzunehmen.

Prinz Harry (38) kehrt am Tag (7.9.) vor dem ersten Todestag (8.9.) von Queen Elizabeth II. (1926-2022) nach London zurück. Am 9. September wird er dann zur Eröffnung der sechsten Invictus Games (9.-16.9.) in Düsseldorf erwartet. Wird Harry in Großbritannien den britischen Teil seiner Familie treffen?

Das ist noch nicht bekannt. Feststeht nur, dass der britische Royal, der mit seiner Ehefrau und beiden Kindern nach Kalifornien ausgewandert ist, am 7. September an der jährlichen Preisverleihung von WellChild, einer Wohltätigkeitsorganisation für schwerkranke Kinder, in London teilnehmen wird.

Prinz Harry überreicht einen Preis

Harry wird bei einem Empfang vor der Preisverleihung Zeit mit den Preisträgern und ihren Familien verbringen, sich ihre Geschichten anhören und dabei helfen, "lebenslange Erinnerungen" zu schaffen, wie es die Wohltätigkeitsorganisation nennt. Anschließend wird der Prinz den Preis für ein inspirierendes Kind (4 bis 6 Jahre) überreichen und eine Rede halten.

Wie das "People"-Magazin weiter meldet, ist Harry seit 15 Jahren Schirmherr der Organisation. Es ist eine der wenigen Aufgaben, die der Sohn von König Charles III. (74) aus seinem royalen Leben beibehalten hat, nachdem er sich 2020 als Vertreter im Namen der Krone zurückgezogen hat.

Harry hat bereits an elf dieser Charity-Preisverleihungen teilgenommen - seine Ehefrau, Herzogin Meghan (42), war 2018 und 2019 ebenfalls dabei. Auch im vergangenen Jahr wollte das Paar an der Veranstaltung dabei sein. Doch das Vorhaben wurde vom Tod der britischen Königin, Harrys Großmutter, überschattet.

Kein Familientreffen geplant

Bezüglich eines möglichen Familientreffens werden britische Medien unterdessen deutlicher. Prinz Harry plane nicht, König Charles oder seinen Bruder, Prinz William (41), zu sehen, wenn er am Vorabend des ersten Todestages der Königin nach Großbritannien zurückkehre, heißt es bei "Mail Online". Weiter meldet das Blatt unter Berufung auf Insider, dass Harry diesmal auch nicht von seiner Frau Meghan begleitet werde.

Im Gegensatz zu den weltweiten Trauerbekundungen und staatlichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr sind zum Todestag der Königin, die im Alter von 96 Jahren während ihres traditionellen Sommeraufenthalts auf Balmoral, Schottland, verstoben war, keine öffentlichen oder privaten Familientreffen geplant.

Stattdessen werde erwartet, dass der König und Königin Camilla (76), die sich derzeit ohnehin vor Ort aufhalten, den Gedenktag in privater Atmosphäre verbringen werden. Prinz Andrew (63) soll mit seinen Töchtern ebenfalls in der schottischen Residenz erscheinen.