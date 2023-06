Ein Video vom letzten Drehtag der "The Late Late Show" zeigt Prinz Harry hinter den Kulissen. Er ist mit Moderator James Corden befreundet.

Sie gelten schon länger als gute Freunde: Prinz Harry (38) und James Corden (44) verbindet die gemeinsame Heimat Großbritannien. Jetzt wurde bekannt, dass der Royal den Moderator sogar am letzten Drehtag seiner beliebten Late-Night-Show besuchte.

Der Prinz steht im Aufnahmeraum neben dem Produzenten

Ein Video auf dem YouTube-Kanal der "The Late Late Show" gibt einen Einblick in die Aufzeichnung der letzten Folge. Beim Blick hinter die Kulissen taucht überraschend ganz kurz Prinz Harry auf. Er steht im Aufnahmeraum neben dem Produzenten der Show, Ben Winston (41), und reicht ihm ein Getränk. Man hört Ben sagen "Brillant, danke", während der Prinz ihm auf die Schulter klopft. Der 38-Jährige soll James Corden mit dem Setbesuch überrascht haben.

Der Moderator verabschiedete sich nach acht Jahren von seiner erfolgreichen amerikanischen Sendung und zog vergangenen Monat mit seiner Familie zurück nach Großbritannien.

James Corden zu Besuch in Montecito

Prinz Harry und James Corden drehten 2021 ein Video für "The Late Late Show", in dem sie eine Tour durch Los Angeles unternehmen. Auch ihre Kinder sollen sich gut verstehen, verriet James Corden vergangenes Jahr in einem Interview. Nach seinem Wegzug aus Hollywood besteht wohl immer noch Kontakt: Als Corden kürzlich noch einmal nach Kalifornien reiste, soll er die Sussexes in ihrem Anwesen in Montecito besucht haben.