Prinz Harry bei seinem unterhaltsamen Video-Auftritt in New York.

Prinz Harry hat bei einer Benefizgala in New York in einer virtuellen Rede einen Scherz nach dem anderen losgelassen - über sich selbst.

Prinz Harry (39) hat einmal mehr seinen Sinn für Humor unter Beweis gestellt. Bei der Benefizgala "Stand Up for Heroes" der Bob Woodruff Foundation im Lincoln Center in New York am vergangenen Montag hat der Mann von Herzogin Meghan (42) per Videobotschaft eine unterhaltsame Rede gehalten, in der er Witze über sich selbst gerissen hat.

In dem Clip trägt Harry einen schwarzen Anzug, an dem seine zahlreichen Militärmedaillen befestigt sind. Das Video wurde in seinem Garten in Montecito gedreht. Zu Beginn seiner Rede erklärte er, dass er sich geehrt fühle, sein Debüt als Stand-up-Comedian zu feiern.

Harry wird zum Komiker

"Aufgrund der erschreckend geringen Repräsentation von Rothaarigen im letzten Jahr und aus Respekt vor meiner vom Aussterben bedrohten Art, bin ich hier und melde mich zu Dienst", scherzte er und fuhr ironisch fort: "Als jemand, der nie hinterfragt wird, musste ich mich nicht einmal groß vorbereiten." Er habe zwar vorsichtshalber länger an seinem komödiantischen Auftritt gearbeitet, aber alle hätten ihm gesagt, dass es "perfekt" sei. "Und nein, das sind keine Leute, die mir nur sagen, was ich hören möchte, das sind Leute wie mein Finanzmanager, mein Anwalt und natürlich mein Reiki-Heiler."

Anschließend schlug Harry einen ernsten Ton an, schließlich ging es bei der Benefizveranstaltung um die Unterstützung von Veteranen, Militärangehörigen und ihre Familien. "Ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es erneut: Dienst ist das, was in der Stille und im Chaos passiert. Und ob wir die Uniform tragen oder nicht, wir müssen weiterhin die Werte aufrechterhalten, die wir Seite an Seite auf dem Stützpunkt, auf dem Übungsplatz und auf dem Schlachtfeld gelernt haben."

Abschließend richtete er sich direkt an die Militärangehörigen: "Ich grüße jeden einzelnen von euch, meine Brüder, meine Schwestern, meine Freunde, mit Respekt, Verständnis und Bewunderung. Bitte denkt daran, wenn ihr euch bei all dem verloren und allein fühlt, vergesst nicht, die Kraft der Zielstrebigkeit und die Wahrung der wichtigen Werte, die ihr gut kennt. Das gibt einem immer die Klarheit und Gesellschaft, die man braucht."

Tom Hanks und Bruce Springsteen waren vor Ort

Prinz Harry diente selbst mehrere Jahre lang beim Militär und war unter anderem in Afghanistan stationiert. Bei der Veranstaltung am Montag waren auch zahlreiche Prominente wie Tom Hanks (67) und seine Frau Rita Wilson (67), Tracy Morgan (54) und Bruce Springsteen (74) dabei. Die Bob Woodruff Foundation wurde 2006 von Bob Woodruff und seiner Frau Lee Woodruff gegründet.