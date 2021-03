Prinz Harry geht aktiv gegen Fehlinformationen im Netz vor. Neuerdings arbeitet er als Kommissionsmitglied an einer Studie in den USA mit.

Prinz Harry (36) zeigt sich über die "Lawine an Fehlinformationen", die seiner Meinung nach das Netz überrollen würde, besorgt. Daher wird der ehemalige Senior-Royal nun aktiv. Er hat sich in seiner Wahlheimat, den USA, dem Aspen Institute als neues Kommissionsmitglied angeschlossen, um in einer sechsmonatigen Studie umsetzbare Lösungen und Empfehlungen gegen Fake News im Netz zu erarbeiten.

Klares Denken nicht mehr möglich?

"Wie ich bereits gesagt habe, werden wir in der heutigen digitalen Welt von einer Lawine an Fehlinformationen überrollt, die unsere Fähigkeit als Individuen sowie als Gesellschaft beeinträchtigt, klar zu denken, und die Welt, in der wir leben, wirklich zu verstehen", heißt es in einer Erklärung des 36-Jährigen. Er sei davon überzeugt, "dass es sich hierbei um ein humanitäres Problem handelt".

Um dem entgegenwirken zu können, sei "eine Antwort von vielen Interessengruppen" nötig, "sowohl von Befürwortern, Medienvertretern, akademischen Forschern und Regierungsvertretern als auch von Vertretern der Zivilgesellschaft". Die Kommission werde ab April tagen und eine Vielzahl an Gesprächen mit Experten führen, wird in einer Mitteilung des Aspen Institutes erklärt. Prinz Harry sei schon jetzt "gespannt darauf, dieser neuen Aspen-Kommission beizutreten" und freue sich darauf, "an einem lösungsorientierten Ansatz für die Informationsstörungskrise zu arbeiten".