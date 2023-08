Prinz Harrys Dokuserie "Heart of Invictus" startet am 30. August bei Netflix.

Zum Start seiner Netflix-Doku "Heart of Invictus" hat es sich Prinz Harry nicht nehmen lassen, eine Premiere in Kalifornien zu besuchen.

Bei diesem Anblick staunten die Kinobesucherinnen und -besucher vermutlich nicht schlecht: Prinz Harry (38) hat am vergangenen Montagabend überraschend die Premiere seiner neuen Netflix-Dokumentation "Heart of Invictus" in einem Theater in Chula Vista, Kalifornien, besucht. Das zeigen mehrere Beiträge in den sozialen Medien.

Fans schwärmen: "Was für ein Mann"

Eine Zuschauerin teilte auf Instagram unter anderem ein Video, auf dem Prinz Harry gerade auf der Kinobühne spricht, während seine Doku im Hintergrund läuft. "Wenn an einem normalen Montagabend Prinz Harry die Premiere seiner Show in Chula Vista crasht", schreibt sie dazu. Anschließend ist ein gemeinsames Selfie mit dem 38-Jährigen zu sehen. "Was für eine Show, was für ein Mann, was für eine tolle Überraschung", schwärmt die Userin weiter.

Auf der Bühne begrüßte Prinz Harry die Zuschauenden freundlich und erklärte unter anderem, dass "Heart of Invictus" in den vergangenen zwei Jahren entstanden sei. Wie "Entertainment Tonight" erfahren haben will, soll der Auftritt nicht geplant gewesen sein, weshalb auch keine Presse vor Ort war.

"Heart of Invictus" ab 30. August bei Netflix

Die fünfteilige Dokumentarserie "Heart of Invictus" ist ab dem heutigen 30. August bei Netflix abrufbar. Darin ist Prinz Harry gemeinsam mit Athleten der Sportveranstaltung zu sehen. Es ist das insgesamt dritte Netflix-Projekt von Prinz Harry und seiner Frau, Herzogin Meghan (42).

Die Serie startet nur wenige Tage vor dem Beginn der diesjährigen Invictus Games in Düsseldorf. Das damals erste Netflix-Projekt der Produktionsfirma der Sussexes war bereits im April 2021 angekündigt worden. Das Sport-Event für kriegsversehrte Soldaten ist von Prinz Harry ins Leben gerufen worden und fand erstmalig 2014 in London statt. Die Invictus Games 2020 mussten aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Sie wurden schließlich im April 2022 in Den Haag ausgetragen.