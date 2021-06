Prinz Harry legt sich einmal mehr mit britischen Medien an.

Er habe die Queen nicht um Erlaubnis für das Verwenden des Namens Lilibet gefragt? Prinz Harry droht der BBC nun mit einer Klage.

Prinz Harry (36) scheint einmal mehr erzürnt über die Berichterstattung der britischen Presse über seine Person zu sein: In dem neuen, konkreten Fall greift Harry mithilfe seiner Anwälte einen Bericht der BBC an, in dem behauptet wird, dass Großmutter Queen Elizabeth II. (95) keine Erlaubnis gegeben hätte, ihren Spitznamen Lilibet als offiziellen Namen seiner Tochter zu verwenden. Prinz Harry habe auch nicht danach gefragt. Eine Quelle habe dies gegenüber dem Blatt bestätigt.

Nur rund 90 Minuten später reagierte Prinz Harry bereits auf den Artikel und ließ ein Statement veröffentlichen, wonach dies nicht stimmen würde. Er habe sehr wohl mit seiner Großmutter über den Namen seiner Tochter vor deren Geburt gesprochen. Wenig später, so berichten übereinstimmend zahlreichen britische Medien, sei durch die renommierte Anwaltskanzlei Schillings eine Klageandrohung bei der BBC eingegangen.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor wurde nach Oma und Uroma benannt

Darin heißt es, dass Queen Elizabeth II. sogar die erste Person war, mit der er über den Namen seiner Tochter gesprochen habe. Er hätte niemals Lilibet gewählt, wenn seine Oma das nicht voll unterstützt hätte. Ob er wirklich die Queen explizit nach einer Erlaubnis gefragt hatte, bleibt jedoch weiterhin offen. Andere britischen Medien halten weiterhin an der Geschichte fest, dass keine wirkliche Erlaubnis vorlag und berufen sich dabei teilweise auf andere Quellen als der ursprüngliche Bericht der BBC.

Die Ehefrau von Prinz Harry, Herzogin Meghan (39), brachte am Freitag, den 4. Juni 2021, in Santa Barbara, Kalifornien, die Tochter Lilibet Diana Mountbatten-Windsor zur Welt. Benannt wurde sie nach dem Kosenamen ihrer Urgroßmutter und dem Vornamen ihrer Großmutter Lady Diana Spencer (1961-1997). Lilibet steht nach Prinz Charles (72), Prinz William (38), Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (6), Prinz Louis (3), Prinz Harry und ihrem Bruder Archie (2) an achter Stelle der britischen Thronfolge.