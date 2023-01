Prinz Harry hat die Fotos gesehen, die nach dem Autounfall von seiner Mutter Diana in Paris gemacht worden sind, sagt er Tom Bradby in ITV.

Prinz Harry (38) erinnerte sich im ITV-Interview mit Tom Bradby (55) unter anderem an den Umgang mit dem Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997). In dem Gespräch, das am Sonntagabend um 22 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wurde, erzählte er, dass er Fotos und die geheime Regierungsakte des tödlichen Autounfalls in Paris für sein Buch "Reserve" ("Spare") angefordert habe.

"Ich habe die Fotos gesehen, auf denen sich alle Paparazzi gleichzeitig im Fenster spiegelten", sagte er und fügte hinzu: "Ich sah den hinteren Teil ihres blonden Haares; sie war auf die Rückenlehne des Sitzes gesunken."

Einige der anschaulicheren Fotos seien jedoch entfernt worden, wofür Harry nach eigener Aussage "dankbar" war.

"Aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt suchte ich nach Beweisen dafür, dass es wirklich passiert war, dass es wahr war", sagte er. "Aber ich habe auch nach etwas gesucht, das mir wehtut, denn zu diesem Zeitpunkt war ich noch ziemlich betäubt von der ganzen Sache. Mein Körper, mein Nervensystem hat einfach abgeschaltet und gesagt: 'Das wollen wir nicht."

Vater Charles erzählte ihm von dem Unfall

Prinz Harry, der zwölf Jahre alt war, als Diana starb, erinnerte sich daran, dass sein Vater, der heutige König Charles III. (74), ihm von dem Unfall erzählte, als er auf seinem Bett im Schloss Balmoral in Schottland saß und sagte: "Mein lieber Junge, Mama hatte einen Autounfall." Harry sagte, er habe auf die Bestätigung seines Vaters gewartet, dass es Prinzessin Diana gut gehe, aber man habe ihm gesagt, dass sie es "nicht geschafft" habe.

Prinz Harry erzählte weiter, er habe nur einmal geweint, bei der Beerdigung seiner Mutter.

"Ich beschreibe im Detail, wie seltsam es war und wie sehr ich mich schuldig fühlte - und ich glaube, William fühlte sich auch schuldig - als ich um den Kensington Palast herumging", sagte er. "Fünfzigtausend Blumensträuße für unsere Mutter, und wir schüttelten den Leuten die Hände und lächelten. Ich habe die Videos gesehen. Ich habe mir das alles noch einmal angesehen. Und die nassen Hände, die wir schüttelten - wir konnten nicht verstehen, warum ihre Hände nass waren, aber es waren all die Tränen, die sie abwischten."

Und er fügte hinzu: "Jeder dachte und fühlte, dass er unsere Mutter kannte. Und die beiden Menschen, die ihr am nächsten standen, die beiden Menschen, die sie am meisten liebte, waren nicht in der Lage, in diesem Moment irgendeine Emotion zu zeigen."

Der Herzog von Sussex sagte, es sei beschlossen worden, dass die beiden Söhne von Prinzessin Diana - Prinz Harry und Prinz William (40) - bei ihrer Beerdigung in der Prozession durch London hinter ihrem Sarg gehen würden.

"Und es gab absolut keine Möglichkeit, dass ich ihn das alleine machen lasse", sagte Harry über seinen Bruder. "Und es war absolut unmöglich, dass er mich das alleine machen lassen würde."

Der Tod der Mutter in der Autobiografie "Spare"

Wie das "People"-Magazin weiter berichtet, erzählt Harry in seiner am 10. Januar erscheinenden Autobiografie "Reserve" ("Spare") von dem großen Schmerz, den er bei seinem Versuch empfand, mit dem Tod seiner Mutter abzuschließen. Unter anderem fuhr der damals 23-jährige Harry durch denselben Tunnel, in dem seine Mutter zehn Jahre zuvor gestorben war, als er 2007 das Halbfinale der Rugby-Weltmeisterschaft in Paris besuchte.