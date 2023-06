Prinz Harry hat am Vormittag den Obersten Gerichtshof in London betreten. Ob er während seines Aufenthalts in Großbritannien auch Mitglieder der Royal Family trifft, ist nicht bekannt.

Er ist endlich gekommen: Am 6. Juni hat Prinz Harry den Zeugenstand im Prozess gegen einen britischen Verlag betreten.

Großer Andrang vor dem Obersten Gerichtshof in London: Vor den Augen zahlreicher Journalisten und Fotografen ist Prinz Harry (38) am Morgen des 6. Juni beim Prozess gegen den Medienkonzern Mirror Group Newspapers (MGN) angekommen. Als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie seit mehr als hundert Jahren sagt der Prinz im Zeugenstand aus. Er ist einer von mehreren Klägern, die dem Konzern illegale Informationsbeschaffung vorwirft.

Er begrüßte die Journalisten

Britische Medien gehen davon aus, dass Prinz Harry in dieser Woche zwei Tage im Zeugenstand stehen wird. Die britische "Daily Mail" berichtete, dass er heute einen ganzen Tag und morgen mindestens einen halben Tag vor Gericht verbringen werde. Der 38-Jährige wirkte entspannt, als er das Nebengebäude des High Court in einem dunkelblauen Anzug betrat, lächelte und wünschte den Wartenden einen "Guten Morgen". Im Zeugenstand schwor er einen Eid auf die Bibel, die Wahrheit zu sagen - unter dem Wappen seines Vaters König Charles III. (74).

Harry wurde bereits gestern in London erwartet

Der Herzog von Sussex war ursprünglich bereits am 4. Juni vor Gericht erwartet worden. Doch offenbar wollte er noch den zweiten Geburtstag seiner Tochter Lilibet in Kalifornien mitfeiern, bevor er sich am Montag auf den Weg nach Großbritannien machte.

In seiner Heimat wird er sich nun dem Kreuzverhör der MGN-Anwälte stellen. Im Prozess geht es um unrechtmäßige Informationsbeschaffung. Harry und drei andere verklagen die Mirror-Gruppe und behaupten, die Zeitungen "Daily Mirror", "Sunday Mirror" und "The People" hätten ihre Telefone gehackt oder andere illegale Aktivitäten durchgeführt, was bestritten wird. Der Prinz behauptet, dass etwa 140 Artikel, die zwischen 1996 und 2010 veröffentlicht wurden, Informationen enthielten, die mit unrechtmäßigen Methoden gesammelt wurden. 33 dieser Artikel wurden ausgewählt, um in dem Verfahren berücksichtigt zu werden. MGN bestreitet die Vorwürfe und macht außerdem geltend, dass einige der Kläger ihre Klage zu spät eingereicht hätten.

Der Prozess soll bis zu sieben Wochen dauern

Der Prozess startete im Mai und soll bis zu sieben Wochen dauern. Seit mehr als 130 Jahren ist Harry der erste britische Royal, der vor Gericht im Zeugenstand steht. Im Jahr 1891 war König Eduard VII. (1841-1910) Zeuge in einem Glücksspiel-Prozess. Mit Harrys Tante Prinzessin Anne (72) stand 2002 zuletzt ein hochrangiges Mitglied der königlichen Familie persönlich vor Gericht. Damals bekannte sie sich zu einer Anklage schuldig, nachdem ihr Haustier zwei Kinder im Windsor Great Park gebissen hatte.

Ob Prinz Harry während seines Großbritannien-Besuchs auch Mitglieder seiner Familie trifft, ist nicht bekannt. Charles befindet sich derzeit im Wanderurlaub in Rumänien. Zu dessen Krönung am 6. Mai war Harry aus seiner Wahlheimat nur für einige Stunden eingeflogen, um an dem Gottesdienst in der Westminster Abbey teilzunehmen. Damals flog er schnell wieder nach Kalifornien, um den vierten Geburtstag seines Sohnes Archie zu feiern.