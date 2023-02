Er kündigt Überraschungs-Event zu "Spare" an

Prinz Harry hat überraschend ein Livestream-Event zu seiner Autobiographie "Spare" angekündigt.

Prinz Harry (38) wird Anfang März ein besonderes Event zu seiner Autobiografie "Reserve" (Original: "Spare") veranstalten. Das hat der Verlag Penguin Random House bekanntgegeben. Demnach wird der Ehemann von Herzogin Meghan (41) am Samstag, den 4. März bei der internationalen Livestream-Veranstaltung, die auf dem Videoportal Vimeo zu sehen ist, anwesend sein.

Prinz Harry wird dabei mit Gabor Maté sprechen. Der Autor von "Vom Mythos des Normalen: Wie unsere Gesellschaft uns krank macht und traumatisiert - Neue Wege zur Heilung" ist bekannt für seine Expertise in den Bereichen Trauma, Sucht, Stress und kindliche Entwicklung.

Gespräch mit weiterem Buchautor

Laut "People" werden die beiden über das Leben mit Verlust und die Bedeutung persönlicher Heilung sprechen und anschließend Fragen aus dem Publikum beantworten, die bei der Registrierung für das Event eingereicht werden können. Für die Veranstaltung mit dem Herzog von Sussex müssen Tickets erworben werden. "Es werden keine Aufzeichnungen an die Teilnehmer weitergegeben und das Aufzeichnen oder das Teilen der Veranstaltung ist strengstens untersagt", heißt es auf der eigens eingerichteten Webseite der Veranstaltung.

Prinz Harrys Autobiografie sowie die Netflix-Doku "Harry & Meghan" haben für viel Wirbel gesorgt. In dem Buch, das offiziell am 10. Januar erschienen war, erhebt der 38-Jährige Anschuldigungen gegen die Royals und attackiert unter anderem seinen älteren Bruder, Thronfolger Prinz William (40). Doch Harry gibt auch Einblicke in sein Seelenleben und erzählt über die Trauer um seine Mutter Prinzessin Diana (1961-1997).