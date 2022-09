Insider behaupten, dass Prinz Harry aus dem Internet vom Tod der Queen erfahren haben soll. War ein Streit mit Charles Schuld daran?

Hat Prinz Harry (38) vom Tod seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) aus dem Internet erfahren? Das hat nun ein hochrangiger Insider aus dem Buckingham Palast gegenüber "Page Six" behauptet. Mehreren Medienberichten zufolge soll es am Morgen des Todestags der Monarchin am 8. September zu einem größeren Streit zwischen Harry und seinem Vater Charles (73) gekommen sein.

Der Grund: Harry hat demnach seine Frau Herzogin Meghan (41) mit nach Schloss Balmoral nehmen wollen, um sich dort von der Queen zu verabschieden. Bei einem Telefonat soll Charles ihm jenen Wunsch jedoch verweigert haben. Anschließend soll Harry allein in einen Privatflieger gestiegen sein, statt gemeinsam mit seiner Familie nach Balmoral zu fliegen. Offenbar hatte er wegen des Streits den vorherigen Flug verpasst und kam deshalb später als die anderen Royals an, heißt es.

Kein Anruf an Prinz Harry?

Angeblich soll man Harry telefonisch anschließend nicht über den Tod der Queen informiert haben. Stattdessen erfuhr er davon angeblich aus dem Internet. Als der Queen-Enkel auf Schloss Balmoral eintraf, war die Königin bereits verstorben.

Allerdings sollen es auch Prinz William (40), Prinz Andrew (62), Prinz Edward (58) und dessen Frau Sophie von Wessex (57) nicht rechtzeitig geschafft haben. In ihren letzten Stunden waren demnach nur Prinzessin Anne (72) und Charles bei der Queen.

Harry und Meghan sollen kurz nach dem Staatsbegräbnis der Königin am 19. September zurück in die USA gereist sein, ohne Frieden mit den Royals zu schließen.