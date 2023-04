Krönung - und dann ab ins Flugzeug: Prinz Harry wird nicht am Krönungskonzert für Papa König Charles III. teilnehmen.

Prinz Harry (38) wird das Krönungskonzert zu Ehren seines Vaters König Charles III. (74) nicht besuchen. Wie der britische "Mirror" berichtet, habe der Prinz seine Entscheidung bereits dem Monarchen mitgeteilt. Er wolle nicht, dass ihm dort ein Platz freigehalten werden muss. Der Grund für sein Fehlen sei dem Bericht zufolge, dass er kurz nach der eigentlichen Krönung am 6. Mai in der Westminster Abbey umgehend wieder in seine Wahlheimat USA zurückkehren wird.

Das Konzert mit Lionel Richie (73), Katy Perry (38) und Take That findet am Tag nach der Krönung auf Schloss Windsor statt. Harry ziehe es aber vor, nach Kalifornien zu eilen, um dort den vierten Geburtstag seines Sohnes Archie zu feiern, der am 6. Mai 2019 zur Welt kam. Nach einem längerem Hin und Her wurde erst in der letzten Woche die Teilnahme von Prinz Harry final bestätigt. Seine Frau, Herzogin Meghan (41), wird nicht Richtung London reisen, sondern bei ihren gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet (1) bleiben.

Insider spricht von einem "flüchtigen Besuch" von Prinz Harry

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Harry auch keine anderweitigen Termine in London wahrnehmen wird, sondern nur zur eigentlichen Krönungszeremonie vor Ort sein werde. Auch kolportierte Besuche von Wohltätigkeitsorganisationen, mit denen Prinz Harry verbunden ist, wird es demnach nicht geben. Eine dem Königshaus nahestehende Quelle nannte den bevorstehenden Auftritt Harrys einen "flüchtigen Besuch". Allerdings heißt es weiter, dass Harry im Sommer einen längeren Aufenthalt in seiner Heimat Großbritannien plane.